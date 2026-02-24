Рейтинг@Mail.ru
12:34 24.02.2026
Bloomberg узнало, к какому дню США стремятся достичь соглашения по Украине
Bloomberg узнало, к какому дню США стремятся достичь соглашения по Украине
в мире
сша
украина
россия
владимир мединский
в мире, сша, украина, россия, владимир мединский
В мире, США, Украина, Россия, Владимир Мединский
Bloomberg узнало, к какому дню США стремятся достичь соглашения по Украине

Bloomberg: США стремятся достичь соглашения по Украине до 4 июля

© AP Photo / Mariam ZuhaibЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© AP Photo / Mariam Zuhaib
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Агентство Блумберг утверждает, что США хотели бы добиться достижения соглашения по урегулированию на Украине до 4 июля, в этот день в Соединенных Штатах празднуется День независимости.
"Союзники говорят, что США стремятся к соглашению до того, как (президент США Дональд - ред.) Трамп проведет торжества 4 июля по случаю 250-летия независимости США", - говорится в сообщении агентства.
Переговоры между Россией, США и Украиной прошли в Женеве 17-18 февраля. Российскую делегацию на переговорах возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. По итогам второго дня переговоров он отметил, что дискуссии "были тяжелыми, но деловыми". Мединский также анонсировал новую встречу в ближайшее время.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Годовщина СВО: с чего, с кого и когда конкретно все началось на самом деле
