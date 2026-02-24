https://ria.ru/20260224/ssha-2076368911.html
Bloomberg узнало, к какому дню США стремятся достичь соглашения по Украине
Bloomberg узнало, к какому дню США стремятся достичь соглашения по Украине - РИА Новости, 24.02.2026
Bloomberg узнало, к какому дню США стремятся достичь соглашения по Украине
Агентство Блумберг утверждает, что США хотели бы добиться достижения соглашения по урегулированию на Украине до 4 июля, в этот день в Соединенных Штатах... РИА Новости, 24.02.2026
в мире
сша
украина
россия
владимир мединский
В мире, США, Украина, Россия, Владимир Мединский
Bloomberg: США стремятся достичь соглашения по Украине до 4 июля