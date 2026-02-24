Роналду поддержал Линдси Вонн, сломавшую ногу на Олимпиаде

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду в соцсетях поддержал олимпийскую чемпионку 2010 года горнолыжницу Линдси Вонн, которая перенесла пять операций после перелома большеберцовой кости на зимних Олимпийских играх в Италии.
8 февраля во время скоростного спуска выступавшая с разрывом крестообразной связки Вонн зацепилась за флажок, потеряла равновесие и упала. Спортсменка не смогла самостоятельно подняться, ее эвакуировали на вертолете в больницу. Позднее стало известно, что Вонн получила перелом ноги и перенесла пять операций. В понедельник американка сообщила, что ей грозила ампутация ноги.
"Чемпионов определяют моменты, когда они побеждают, и моменты, когда они отказываются сдаваться. Линдси Вонн, те горы, которые ты покорила, никогда не сравнятся с той силой, которую ты несешь. Продолжай бороться. Легенды всегда поднимаются", - написал Роналду в комментарии под постом Вонн в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Вонн из-за травмы завершила карьеру в 2019 году, в ноябре 2024 года она объявила о возвращении в спорт. Вонн является победительницей Олимпиады 2010 года в скоростном спуске и бронзовым призером этих Игр в супергиганте. На Олимпиаде-2018 она завоевала бронзу в скоростном спуске. Также на счету 41-летней спортсменки две победы на чемпионате мира 2009 года.