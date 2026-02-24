Рейтинг@Mail.ru
Роналду поддержал Линдси Вонн, сломавшую ногу на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 24.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:45 24.02.2026 (обновлено: 07:56 24.02.2026)
https://ria.ru/20260224/sport-2076314873.html
Роналду поддержал Линдси Вонн, сломавшую ногу на Олимпиаде
Роналду поддержал Линдси Вонн, сломавшую ногу на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 24.02.2026
Роналду поддержал Линдси Вонн, сломавшую ногу на Олимпиаде
Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду в соцсетях поддержал олимпийскую чемпионку 2010 года горнолыжницу Линдси Вонн, которая перенесла пять РИА Новости Спорт, 24.02.2026
2026-02-24T07:45:00+03:00
2026-02-24T07:56:00+03:00
спорт
португалия
линдси вонн
криштиану роналду
россия
италия
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/44218/86/442188691_0:168:2958:1832_1920x0_80_0_0_f548332d26f2f4b91e3b851d6d852dca.jpg
https://ria.ru/20260210/vonn-2073333283.html
https://ria.ru/20260208/vonn-2073071504.html
португалия
россия
италия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/44218/86/442188691_146:0:2813:2000_1920x0_80_0_0_12cf4aef196340c6493ed9ec14fb248c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, португалия, линдси вонн, криштиану роналду, россия, италия, зимние олимпийские игры 2026
Спорт, Португалия, Линдси Вонн, Криштиану Роналду, Россия, Италия, Зимние Олимпийские игры 2026
Роналду поддержал Линдси Вонн, сломавшую ногу на Олимпиаде

Роналду поддержал горнолыжницу Вонн, сломавшую ногу на Олимпиаде

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкЛиндси Вонн
Линдси Вонн - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Линдси Вонн. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду в соцсетях поддержал олимпийскую чемпионку 2010 года горнолыжницу Линдси Вонн, которая перенесла пять операций после перелома большеберцовой кости на зимних Олимпийских играх в Италии.
8 февраля во время скоростного спуска выступавшая с разрывом крестообразной связки Вонн зацепилась за флажок, потеряла равновесие и упала. Спортсменка не смогла самостоятельно подняться, ее эвакуировали на вертолете в больницу. Позднее стало известно, что Вонн получила перелом ноги и перенесла пять операций. В понедельник американка сообщила, что ей грозила ампутация ноги.
Линдси Вонн - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Отец Линдси Вонн призвал свою дочь завершить карьеру
10 февраля, 01:02
"Чемпионов определяют моменты, когда они побеждают, и моменты, когда они отказываются сдаваться. Линдси Вонн, те горы, которые ты покорила, никогда не сравнятся с той силой, которую ты несешь. Продолжай бороться. Легенды всегда поднимаются", - написал Роналду в комментарии под постом Вонн в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Вонн из-за травмы завершила карьеру в 2019 году, в ноябре 2024 года она объявила о возвращении в спорт. Вонн является победительницей Олимпиады 2010 года в скоростном спуске и бронзовым призером этих Игр в супергиганте. На Олимпиаде-2018 она завоевала бронзу в скоростном спуске. Также на счету 41-летней спортсменки две победы на чемпионате мира 2009 года.
Линдси Вонн - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
"Порвала "кресты" неделю назад". Вонн совершила невозможное ради Олимпиады
8 февраля, 21:20
 
СпортПортугалияЛиндси ВоннКриштиану РоналдуРоссияИталияЗимние Олимпийские игры 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Лада
    4
    2
  • Хоккей
    Прерван
    Сочи
    ЦСКА
    0
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Торпедо НН
    Динамо Минск
    3
    4
  • Футбол
    Завершен
    Фиорентина
    Пиза
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Удинезе
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Эвертон
    Манчестер Юнайтед
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Алавес
    Жирона
    2
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала