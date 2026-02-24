Спецоперация, 24 февраля: ВС России освободили Риздвянку

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" в результате наступательных действий освободили населенный пункт Риздвянка Запорожской области, сообщило Минобороны России. Всего ВСУ на разных направлениях СВО потеряли около 1075 военнослужащих, следует из сводки оборонного ведомства.

Путин на коллегии ФСБ России

Президент России Владимир Путин заявил, что у противника не получается нанести России стратегическое поражение, но им так хочется, что "жить без этого не могут".

Проведение СВО требует от ФСБ максимальной собранности и концентрации, заявил Путин.

ФСБ нужно в полной мере задействовать свои потенциал и возможности для нейтрализации потенциальных угроз и надежной защиты национальных интересов страны, добавил лидер России.

Говоря о попытках диверсий в отношении РФ, Путин заявил, что противник никак успокоится не может, не знает, что еще сделать, чтобы разрушить мирный процесс. Противники России делают все, чтобы сломать достигнутое на переговорном треке, добавил лидер России.

Президент РФ поручил усилить антитеррористическую защищенность объектов энергоинфраструктуры и мест массового скопления людей. Противник не брезгует никакими средствами в борьбе с Россией, появилась информация о возможности передачи ядерных компонентов, добавил он.

Президент РФ поручил принять серьезные дополнительные меры для защиты государственной границы РФ.

Противники РФ сами себя доведут до крайней черты в попытках нанести ущерб России, потом они об этом пожалеют, подчеркнул Путин. Он также поручил контрразведке усилить работу в тыловых районах зоны специальной военной операции (СВО).

СВР России сообщила об угрозе передачи ядерного оружия (ЯО) Киеву

Великобритания и Франция готовятся передать Киеву ядерное оружие, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ. Лондон Париж сознают, что развитие ситуации на Украине не оставляет шансов на достижение победы над Россией руками ВСУ , добавили в СВР.

СВР отметила, что Германия отказалась участвовать в авантюре Великобритании и Франции с предоставлением Украине ядерного оружия.

Лондон и Париж рассматривают возможность скрытой передачи Киеву малогабаритной ядерной боевой части TN75 от баллистической ракеты подлодок М51.1, подчеркнули в СВР России. Там подчеркнули, что британцы и французы сознают, что передача Киеву ядерного оружия нарушают ДНЯО, и хотят, чтобы его появление выглядело как результат разработки самих украинцев. По информации СВР России, Британия и Франция считают, что Украину нужно снабдить атомной или хотя бы "грязной" бомбой.

Крайне опасные планы Лондона и Парижа по снабжению Украины ядерным оружием говорят о потере у них чувства реальности, подчеркнули в СВР России. Там отметили, что Лондон и Париж зря надеются избежать ответственности за свои планы снабдить Украину ядерным оружием, тайное станет явным.

Расследование о передаче Киеву ядерного оружия

В Совфеде призвали СБ ООН МАГАТЭ и Конференцию по соблюдению Договора о нераспространении ядерного оружия провести расследование намерения властей Британии и Франции поставить на Украину ядерное оружие.

Безответственный сговор руководителей Британии и Франции о поставке на Украину ядерного оружия в обход демократических институтов может привести к катастрофе, говорится в обращении Совфеда к парламентам этих стран.

Поставка на Украину Лондоном и Парижем ядерных взрывных устройств приведет к эскалации конфликта, создаст угрозы безопасности РФ, европейского региона, говорится в обращении Совфеда в парламенты Великобритании и Франции, Европарламент , а также в ООН, МАГАТЭ.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил подготовить обращение к парламентам Франции и Англии с предложением провести расследование о планах по передаче Киеву ядерного оружия.

Новые даты переговоров с Киевом надо согласовать

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что пока не может назвать точные сроки нового раунда переговоров по Украине, поскольку их еще предстоит согласовать. Кремль надеется на продолжение переговорного процесса по Украине, по месту и срокам нового раунда будет информировать при достижении понимания между сторонами, отметил Песков. По его словам, надежда на урегулирование конфликта на Украине политико-дипломатическим путем не покидала Россию с самого начала СВО.

Песков добавил, что Россия продолжает усилия по урегулированию ситуации на Украине мирным путем. Песков назвал главной целью специальной военной операции достижение безопасности людей на востоке Украины, которые были в смертельной опасности. Позиция РФ по ситуации на Украине ясна и последовательна, сейчас все зависит от действий киевского режима, заявил пресс-секретарь президента РФ Песков.

Информация СВР о том, что Лондон и Париж готовятся вооружить Киев ядерным оружием, чрезвычайно важна с точки зрения угрозы для всего режима нераспространения, заявил Песков. Он назвал намерение Британии и Франции вооружить Украину ядерным оружием вопиющим нарушением норм и принципов соответствующих актов международного права. По его словам, информация СВР о намерении Лондона и Парижа вооружить Киев ядерным оружием будет учитываться Россией в ходе продолжающихся переговоров по Украине.

РФ остается открытой для продолжения мирного процесса по Украине, сообщил Песков, комментируя планы Запада передать Киеву ядерное оружие.

Песков добавил, что СВО начиналась против киевского режима, который уничтожал людей на востоке Украины. Он подчеркнул, что Россия с начала СВО предпринимала усилия завершить конфликт на Украине мирным путем, но после вмешательства Великобритании дело вернулось на военный трек.

Передача Киеву ядерного оружия - это безумие

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал граничащими с безумием шагами намерение Парижа и Лондона передать ядерные технологии Киеву. Песков назвал очень серьезной информацию СВР о намерении Франции и Великобритании передать Украине ядерные технологии.

Россия доведет до США информацию о вероятном появлении у Киева ядерного оружия, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков

Планы Великобритании и Франции помочь Украине получить ядерное оружие неприемлемы и являются эскалационным шагом, заявила официальный представитель российского МИД Захарова.

Последствия раскрытой СВР линии Британии и Франции на помощь Киеву в обретении ядерного оружия угрожают не только безопасности России, предупредили в МИД РФ.

Россия готова ответить Западу

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что России придётся использовать любое, в том числе нестратегическое ядерное оружие, по целям на Украине, которые несут угрозу, в случае передачи киевскому режиму ядерных технологий. Медведев назвал прямой дорогой к мировой войне возможную передачу Украине ядерных технологий со стороны Англии и Франции.

Зампредседателя Совета безопасности РФ назвал постоянно происходящими "игрищами" намерения Великобритании и Франции передать Украине ядерные технологи.