Морпех-новобранец уничтожил танк Abrams под Красноармейском

Оператор ударных дронов прибыл в учебный центр в качестве новобранца и прошёл курс подготовки по работе с беспилотными летательными аппаратами, после чего был отправлен на боевую задачу.

"Через два дня осуществил уничтожение Abrams: подбил его, после чего была запущена ещё одна "птичка" (ударный дрон - ред.), чтобы добить цель. В итоге цель была поражена, всё прошло штатно. Спустя два дня человек уже показал результат", — рассказал "Ангел".