Морпех-новобранец уничтожил танк Abrams под Красноармейском
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
02:25 24.02.2026
Морпех-новобранец уничтожил танк Abrams под Красноармейском
Морпех-новобранец уничтожил танк Abrams под Красноармейском
Российский морской пехотинец спустя двое суток на боевых задачах уничтожил американский танк Abrams на Красноармейском направлении, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 24.02.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
константиновка
донецкая народная республика
константиновка
донецкая народная республика
2026
безопасность, константиновка, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Константиновка, Донецкая Народная Республика
Морпех-новобранец уничтожил танк Abrams под Красноармейском

Морпех-новобранец уничтожил американский танк Abrams под Красноармейском

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в зоне СВО
Военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
ДОНЕЦК, 24 фев — РИА Новости. Российский морской пехотинец спустя двое суток на боевых задачах уничтожил американский танк Abrams на Красноармейском направлении, рассказал РИА Новости инструктор учебного центра беспилотных систем морской пехоты, действующей в интересах группировки войск "Центр", с позывным "Ангел".
Оператор ударных дронов прибыл в учебный центр в качестве новобранца и прошёл курс подготовки по работе с беспилотными летательными аппаратами, после чего был отправлен на боевую задачу.
"Через два дня осуществил уничтожение Abrams: подбил его, после чего была запущена ещё одна "птичка" (ударный дрон - ред.), чтобы добить цель. В итоге цель была поражена, всё прошло штатно. Спустя два дня человек уже показал результат", — рассказал "Ангел".
Российские подразделения продолжают операцию по освобождению города Константиновка в ДНР. 30 января бойцы "Южной" группировки войск освободили населённый пункт Бересток, расположенный южнее Константиновки.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
