https://ria.ru/20260224/spetsoperatsiya-2076293855.html
Морпех-новобранец уничтожил танк Abrams под Красноармейском
Морпех-новобранец уничтожил танк Abrams под Красноармейском - РИА Новости, 24.02.2026
Морпех-новобранец уничтожил танк Abrams под Красноармейском
Российский морской пехотинец спустя двое суток на боевых задачах уничтожил американский танк Abrams на Красноармейском направлении, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T02:25:00+03:00
2026-02-24T02:25:00+03:00
2026-02-24T02:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
константиновка
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073982893_0:245:3206:2048_1920x0_80_0_0_8618bb17d70a3b9f81e6e03da9f49fcf.jpg
https://ria.ru/20260223/ukraina-2076149501.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
константиновка
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073982893_238:0:2969:2048_1920x0_80_0_0_ed402096358f54e112dab70d7c5e7914.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, константиновка, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Константиновка, Донецкая Народная Республика
Морпех-новобранец уничтожил танк Abrams под Красноармейском
Морпех-новобранец уничтожил американский танк Abrams под Красноармейском
ДОНЕЦК, 24 фев — РИА Новости. Российский морской пехотинец спустя двое суток на боевых задачах уничтожил американский танк Abrams на Красноармейском направлении, рассказал РИА Новости инструктор учебного центра беспилотных систем морской пехоты, действующей в интересах группировки войск "Центр", с позывным "Ангел".
Оператор ударных дронов прибыл в учебный центр в качестве новобранца и прошёл курс подготовки по работе с беспилотными летательными аппаратами, после чего был отправлен на боевую задачу.
"Через два дня осуществил уничтожение Abrams: подбил его, после чего была запущена ещё одна "птичка" (ударный дрон - ред.), чтобы добить цель. В итоге цель была поражена, всё прошло штатно. Спустя два дня человек уже показал результат", — рассказал "Ангел".
Российские подразделения продолжают операцию по освобождению города Константиновка
в ДНР
. 30 января бойцы "Южной" группировки войск освободили населённый пункт Бересток, расположенный южнее Константиновки.