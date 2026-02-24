Российский стрелок уничтожил пулеметный расчет и пять боевиков ВСУ

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Стрелок мотострелковой роты российских Вооружённых Сил Павел Родионов в ходе одного из боевых эпизодов спецоперации уничтожил пулемётный расчет и пять украинских боевиков, сообщили в Минобороны РФ.

Штурмовая группа Родионова выполняла боевую задачу по захвату опорного пункта. В ходе наступления группа попала под шквальный пулеметный огонь противника.

"Павел, используя рельеф местности, скрытно пробрался в тыл противника и огнем из стрелкового оружия уничтожил пулеметный расчет и пять украинских боевиков, создав благоприятные условия для продолжения наступления", - говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря мужеству и профессионализму рядового опорный пункт был захвачен без потерь среди личного состава.

Также в ведомстве рассказали о водителе роты материального обеспечения рядовом Сергее Рыманове. Он доставил боеприпасы на позиции в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения, возвращался по лесополосе и получил информацию о раненом военнослужащем.