Российский стрелок уничтожил пулеметный расчет и пять боевиков ВСУ
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Стрелок мотострелковой роты российских Вооружённых Сил Павел Родионов в ходе одного из боевых эпизодов спецоперации уничтожил пулемётный расчет и пять украинских боевиков, сообщили в Минобороны РФ.
Штурмовая группа Родионова выполняла боевую задачу по захвату опорного пункта. В ходе наступления группа попала под шквальный пулеметный огонь противника.
"Павел, используя рельеф местности, скрытно пробрался в тыл противника и огнем из стрелкового оружия уничтожил пулеметный расчет и пять украинских боевиков, создав благоприятные условия для продолжения наступления", - говорится в сообщении.
Отмечается, что благодаря мужеству и профессионализму рядового опорный пункт был захвачен без потерь среди личного состава.
Также в ведомстве рассказали о водителе роты материального обеспечения рядовом Сергее Рыманове. Он доставил боеприпасы на позиции в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения, возвращался по лесополосе и получил информацию о раненом военнослужащем.
"Несмотря на начавшийся минометный обстрел, а также риск атаки FPV-дронов противника, рядовой Рыманов выдвинулся на помощь раненому военнослужащему. Прибыв на место, Сергей оказал ему первую помощь и вывез его к точке эвакуации", - сообщили в МО РФ
