Совфед ждет позицию парламентов Британии и Франции по передаче Киеву ЯО
15:38 24.02.2026 (обновлено: 15:57 24.02.2026)
Совфед ждет позицию парламентов Британии и Франции по передаче Киеву ЯО
Совфед рассчитывает, что парламентарии Британии и Франции выразят позицию о сговоре премьер-министра Соединенного Королевства Кира Стармера и президента Франции РИА Новости, 24.02.2026
франция, киев, совет федерации рф, в мире, украина, эммануэль макрон, кир стармер, валентина матвиенко, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
Франция, Киев, Совет Федерации РФ, В мире, Украина, Эммануэль Макрон, Кир Стармер, Валентина Матвиенко, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Здание Совета Федерации России
Здание Совета Федерации России. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Совфед рассчитывает, что парламентарии Британии и Франции выразят позицию о сговоре премьер-министра Соединенного Королевства Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона по намерению передать Киеву ядерное оружие, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Мы рассчитываем на то, что парламентарии Великобритании и Франции, а также соответствующие международные институты в ответ на наше обращение выразят свою позицию в отношении попытки тайного сговора Стармера и Макрона и либо призовут их от имени политического сообщества к ответственности, либо разделят в полной мере с ними ответственность за эти противоречащие международному праву действия", - написала Матвиенко в своем Telegram-канале.
Британия и Франция считают, что Украину нужно снабдить атомной или хотя бы "грязной" бомбой, заявила ранее Служба внешней разведки РФ. По поступающей в СВР информации, Лондон и Париж готовятся вооружить Украину ядерным оружием.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Песков прокомментировал данные СВР о передаче Киеву ядерного оружия
ФранцияКиевСовет Федерации РФВ миреУкраинаЭммануэль МакронКир СтармерВалентина МатвиенкоСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
