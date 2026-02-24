МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Поставки Британией и Францией ядерного оружия Украине будут расцениваться как их совместное нападение на Россию, говорится в обращении Совфеда.
Безответственный сговор британских и французских властей в обход демократических институтов может спровоцировать катастрофу, предупреждают в верхней палате парламента.
"Реализация таких планов приведет к резкой эскалации конфликта, создаст прямые угрозы безопасности нашей страны, равно как и всего Европейского региона", — считают там.
Совфед призвал парламентариев Лондона и Парижа незамедлительно инициировать расследования и по их итогам поделиться с международным сообществом всеми обстоятельствами этого опасного безрассудства.
Они направили обращение по дипломатическим каналам в соответствующие органы.
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что статус Украины не подлежит пересмотру: ядерного оружия там быть не должно. Она призвала парламенты Британии и Франции, а также международные институты оценить действия премьера Кира Стармера и президента Эммануэля Макрона. По ее словам, законодателям и организациям стоит либо привлечь политиков к ответственности, либо разделить ее с ними.
Так как замыслы западных стран грубо нарушают международное право, они хотят преподнести все так, будто Украина разработала оружие сама. Но, по словам российской разведки, там зря надеются избежать ответственности, поскольку все тайное неминуемо станет явным.
