Рейтинг@Mail.ru
Обращение Совфеда: Россия расценит передачу ЯО Киеву как нападение - РИА Новости, 24.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:42 24.02.2026 (обновлено: 16:25 24.02.2026)
https://ria.ru/20260224/sovfed-2076356319.html
Обращение Совфеда: Россия расценит передачу ЯО Киеву как нападение
Обращение Совфеда: Россия расценит передачу ЯО Киеву как нападение - РИА Новости, 24.02.2026
Обращение Совфеда: Россия расценит передачу ЯО Киеву как нападение
Поставки Британией и Францией ядерного оружия Украине будут расцениваться как их совместное нападение на Россию, говорится в обращении Совфеда. РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T11:42:00+03:00
2026-02-24T16:25:00+03:00
киев
франция
в мире
украина
совет федерации рф
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
европарламент
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775034646_100:458:2926:2048_1920x0_80_0_0_0195244a52533d6c1a2172dfd56b6be2.jpg
https://ria.ru/20260224/britaniya-2076312702.html
https://ria.ru/20250709/ukraina-2028100909.html
https://ria.ru/20260218/yadernoe-2074930031.html
киев
франция
украина
париж
лондон
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775034646_311:281:2667:2048_1920x0_80_0_0_1fa494a1a1ae7401e213c07402fbcbe7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киев, франция, в мире, украина, совет федерации рф, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), европарламент, оон, магатэ, париж, лондон, россия, валентина матвиенко, кир стармер, эммануэль макрон
Киев, Франция, В мире, Украина, Совет Федерации РФ, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Европарламент, ООН, МАГАТЭ, Париж, Лондон, Россия, Валентина Матвиенко, Кир Стармер, Эммануэль Макрон
Обращение Совфеда: Россия расценит передачу ЯО Киеву как нападение

Совфед: поставки ядерного оружия Киеву будут рассматриваться как нападение

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации России
Здание Совета Федерации России - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Совета Федерации России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Поставки Британией и Францией ядерного оружия Украине будут расцениваться как их совместное нападение на Россию, говорится в обращении Совфеда.
Лондоне и в Париже не могут не знать, что в соответствии с Ядерной доктриной Российской Федерации агрессия со стороны неядерного государства при поддержке ядерной державы будет рассматриваться как их совместное нападение", — сказано в документе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Удар Горлума: британская элита спасает себя и план оккупации Украины
Вчера, 08:00
Безответственный сговор британских и французских властей в обход демократических институтов может спровоцировать катастрофу, предупреждают в верхней палате парламента.
"Реализация таких планов приведет к резкой эскалации конфликта, создаст прямые угрозы безопасности нашей страны, равно как и всего Европейского региона", — считают там.
Совфед призвал парламентариев Лондона и Парижа незамедлительно инициировать расследования и по их итогам поделиться с международным сообществом всеми обстоятельствами этого опасного безрассудства.
Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
Украины бы не было, если бы у нее осталось ядерное оружие, заявил Гросси
9 июля 2025, 11:19
Кроме того, по мнению сенаторов, необходимо провести разбирательства и на уровне Совета Безопасности ООН, МАГАТЭ и Конференции по соблюдению ДНЯО.
Они направили обращение по дипломатическим каналам в соответствующие органы.
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что статус Украины не подлежит пересмотру: ядерного оружия там быть не должно. Она призвала парламенты Британии и Франции, а также международные институты оценить действия премьера Кира Стармера и президента Эммануэля Макрона. По ее словам, законодателям и организациям стоит либо привлечь политиков к ответственности, либо разделить ее с ними.
Раннее СВР сообщила, что Лондон и Париж, осознавая плачевность ситуации в зоне СВО, планируют передать Киеву атомную или хотя бы "грязную" бомбу. Речь идет о скрытых поставках европейских комплектующих, оборудования и технологий.
Так как замыслы западных стран грубо нарушают международное право, они хотят преподнести все так, будто Украина разработала оружие сама. Но, по словам российской разведки, там зря надеются избежать ответственности, поскольку все тайное неминуемо станет явным.
Церемония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
"Четкий сигнал России". Ядерное оружие приближают к Украине
18 февраля, 08:00
 
КиевФранцияВ миреУкраинаСовет Федерации РФСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)ЕвропарламентООНМАГАТЭПарижЛондонРоссияВалентина МатвиенкоКир СтармерЭммануэль Макрон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала