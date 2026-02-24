Обращение Совфеда: Россия расценит передачу ЯО Киеву как нападение

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Поставки Британией и Францией ядерного оружия Украине будут расцениваться как их совместное нападение на Россию, говорится в Поставки Британией и Францией ядерного оружия Украине будут расцениваться как их совместное нападение на Россию, говорится в обращении Совфеда.

"В Лондоне и в Париже не могут не знать, что в соответствии с Ядерной доктриной Российской Федерации агрессия со стороны неядерного государства при поддержке ядерной державы будет рассматриваться как их совместное нападение", — сказано в документе.

Безответственный сговор британских и французских властей в обход демократических институтов может спровоцировать катастрофу, предупреждают в верхней палате парламента.

"Реализация таких планов приведет к резкой эскалации конфликта, создаст прямые угрозы безопасности нашей страны, равно как и всего Европейского региона", — считают там.

Совфед призвал парламентариев Лондона и Парижа незамедлительно инициировать расследования и по их итогам поделиться с международным сообществом всеми обстоятельствами этого опасного безрассудства.

ДНЯО . Кроме того, по мнению сенаторов, необходимо провести разбирательства и на уровне Совета Безопасности ООН МАГАТЭ и Конференции по соблюдению

Они направили обращение по дипломатическим каналам в соответствующие органы.

Раннее СВР сообщила, что Лондон и Париж, осознавая плачевность ситуации в зоне СВО, планируют передать Киеву атомную или хотя бы "грязную" бомбу. Речь идет о скрытых поставках европейских комплектующих, оборудования и технологий.