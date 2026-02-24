Рейтинг@Mail.ru
Совфед рассказал о последствиях передачи Киеву ядерного оружия - РИА Новости, 24.02.2026
11:15 24.02.2026 (обновлено: 12:19 24.02.2026)
Совфед рассказал о последствиях передачи Киеву ядерного оружия
Совфед рассказал о последствиях передачи Киеву ядерного оружия - РИА Новости, 24.02.2026
Совфед рассказал о последствиях передачи Киеву ядерного оружия
Поставка на Украину Лондоном и Парижем ядерных взрывных устройств приведет к эскалации конфликта, создаст угрозы безопасности РФ, европейского региона,... РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T11:15:00+03:00
2026-02-24T12:19:00+03:00
киев
париж
россия
совет федерации рф
европарламент
украина
франция
лондон
киев
париж
россия
украина
франция
лондон
киев, париж, россия, совет федерации рф, европарламент, украина, франция, лондон, оон
Киев, Париж, Россия, Совет Федерации РФ, Европарламент, Украина, Франция, Лондон, ООН
Совфед рассказал о последствиях передачи Киеву ядерного оружия

В Совфеде заявили об эскалации конфликта в случае поставок Киеву ядерного оружия

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Здание Совета Федерации РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Поставка на Украину Лондоном и Парижем ядерных взрывных устройств приведет к эскалации конфликта, создаст угрозы безопасности РФ, европейского региона, говорится в обращении Совфеда в парламенты Великобритании и Франции, Европарламент, а также в ООН, МАГАТЭ.
Британия и Франция считают, что Украину нужно снабдить атомной или хотя бы грязной бомбой, заявила Служба внешней разведки РФ. По поступающей в СВР информации, Лондон и Париж готовятся вооружить Украину ядерным оружием.
"Сенаторы Российской Федерации крайне встревожены намерением Великобритании и Франции поставить на Украину ядерные взрывные устройства. Реализация таких планов приведет к резкой эскалации конфликта, создаст прямые угрозы безопасности нашей страны, равно как и всего европейского региона", - говорится в обращении.
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
СВР: Париж не избежит последствий за планы передать Киеву ядерное оружие
Вчера, 11:01
 
КиевПарижРоссияСовет Федерации РФЕвропарламентУкраинаФранцияЛондонООН
 
 
