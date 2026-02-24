https://ria.ru/20260224/sovfed-2076346895.html
Совфед рассказал о последствиях передачи Киеву ядерного оружия
Совфед рассказал о последствиях передачи Киеву ядерного оружия - РИА Новости, 24.02.2026
Совфед рассказал о последствиях передачи Киеву ядерного оружия
Поставка на Украину Лондоном и Парижем ядерных взрывных устройств приведет к эскалации конфликта, создаст угрозы безопасности РФ, европейского региона,... РИА Новости, 24.02.2026
Совфед рассказал о последствиях передачи Киеву ядерного оружия
