Синоптик рассказал, когда в Москве начнется снегопад
Снегопад в Москве во вторник начнется после 9-10 часов утра, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 24.02.2026
Куда уходит снег: как работают снегосплавные пункты в Москве
Все силы коммунальных служб брошены на борьбу с рекордным снегопадом, мероприятия по очистке города от снега ведутся круглосуточно. Снег оперативно вывозят на стационарные снегосплавные пункты. Здесь его плавят и по системе коллекторов отправляют на очистные сооружения, где он проходит механическую и биологическую очистку. Такая технология помогает избавить город от снежного плена и в то же время не вредит экологии. Все сотрудники снегосплавных пунктов работают круглосуточно.
Синоптик Леус: снегопад в Москве начнется после 9-10 часов утра