Синоптик рассказал, когда в Москве начнется снегопад - РИА Новости, 24.02.2026
08:11 24.02.2026
https://ria.ru/20260224/snegopad-2076315767.html
Синоптик рассказал, когда в Москве начнется снегопад
Снегопад в Москве во вторник начнется после 9-10 часов утра, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 24.02.2026
Куда уходит снег: как работают снегосплавные пункты в Москве
Все силы коммунальных служб брошены на борьбу с рекордным снегопадом, мероприятия по очистке города от снега ведутся круглосуточно. Снег оперативно вывозят на стационарные снегосплавные пункты. Здесь его плавят и по системе коллекторов отправляют на очистные сооружения, где он проходит механическую и биологическую очистку. Такая технология помогает избавить город от снежного плена и в то же время не вредит экологии. Все сотрудники снегосплавных пунктов работают круглосуточно.
общество, москва, михаил леус, погода
Общество, Москва, Михаил Леус, Погода
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Снегопад в Москве во вторник начнется после 9-10 часов утра, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Ранее синоптик сообщил РИА Новости, что в Москве во вторник ожидается снегопад, местами по области осадки будут достигать категории "сильный снег". В течение дня в разных районах столичного региона может выпасть до девяти миллиметров осадков.
"В столице он начнется после 9-10 часов утра", - рассказал Леус.
 
