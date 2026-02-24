Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказал о высоте снега в Москве в ночь на среду
13:51 24.02.2026
Синоптик рассказал о высоте снега в Москве в ночь на среду
Рекорд по высоте снежного покрова в Москве может быть побит уже в среду, рассказала РИА Новости заведующий лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина. РИА Новости, 24.02.2026
общество, москва, россия, людмила паршина, гидрометцентр, погода
Общество, Москва, Россия, Людмила Паршина, Гидрометцентр, Погода
Синоптик рассказал о высоте снега в Москве в ночь на среду

Паршина: высота снежного покрова в Москве может побить рекорд в среду

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкДети на Красной площади в Москве
Дети на Красной площади в Москве
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Рекорд по высоте снежного покрова в Москве может быть побит уже в среду, рассказала РИА Новости заведующий лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
"Мы думаем, что в ближайшую ночь выпадет до 10 сантиметров снега. Завтра может быть побит рекорд", - сказала Паршина.
Утром во вторник высота снежного покрова в столице достигла 62 сантиметров и повторила рекорд 2024 года, добавила она.
Синоптик рассказал, когда в Москве закончится снегопад
ОбществоМоскваРоссияЛюдмила ПаршинаГидрометцентрПогода
 
 
