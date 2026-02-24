https://ria.ru/20260224/sneg-2076394992.html
Синоптик рассказал о высоте снега в Москве в ночь на среду
Рекорд по высоте снежного покрова в Москве может быть побит уже в среду, рассказала РИА Новости заведующий лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина. РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T13:51:00+03:00
Синоптик рассказал о высоте снега в Москве в ночь на среду
