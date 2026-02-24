Мэр Смоленска призвал откликнуться возможных свидетелей пропажи девочки

ЯРОСЛАВЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Мэр Смоленска Александр Новиков призвал откликнуться возможных свидетелей исчезновения девятилетней девочки.
"Уважаемые смоляне! Сегодня в нашем городе пропала девятилетняя девочка… Обращаюсь ко всем, кто находился в это время там или проезжал мимо: пожалуйста, проверьте записи видеорегистраторов, вспомните, не видели ли вы этого ребёнка. Даже самая незначительная на первый взгляд деталь может оказаться важной", - написал Новиков в своем Telegram-канале.
Он призвал сообщать любую информацию поисковикам отряда "Сальвар".
По данным прокуратуры и СУСК Смоленской области, девятилетняя девочка пошла выгуливать своего той-терьера около 8.00 мск во вторник и не вернулась. Развернуты масштабные поиски. Прокуратура начала проверку, СУСК возбудило уголовное дело для установления обстоятельств. В правоохранительных органах региона рассказали РИА Новости, что девочка ранее не убегала из дома, гулять с собакой она пошла, не взяв ни телефон, ни даже ключи от дома. Собака вернулась домой без хозяйки.