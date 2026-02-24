Рейтинг@Mail.ru
Мэр Смоленска призвал откликнуться возможных свидетелей пропажи девочки - РИА Новости, 24.02.2026
22:36 24.02.2026
Мэр Смоленска призвал откликнуться возможных свидетелей пропажи девочки
Мэр Смоленска призвал откликнуться возможных свидетелей пропажи девочки - РИА Новости, 24.02.2026
Мэр Смоленска призвал откликнуться возможных свидетелей пропажи девочки
Мэр Смоленска Александр Новиков призвал откликнуться возможных свидетелей исчезновения девятилетней девочки. РИА Новости, 24.02.2026
происшествия, смоленская область, смоленск, александр новиков
Происшествия, Смоленская область, Смоленск, Александр Новиков
Мэр Смоленска призвал откликнуться возможных свидетелей пропажи девочки

Мэр Смоленска Новиков призвал откликнуться возможных свидетелей пропажи девочки

ЯРОСЛАВЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Мэр Смоленска Александр Новиков призвал откликнуться возможных свидетелей исчезновения девятилетней девочки.
"Уважаемые смоляне! Сегодня в нашем городе пропала девятилетняя девочка… Обращаюсь ко всем, кто находился в это время там или проезжал мимо: пожалуйста, проверьте записи видеорегистраторов, вспомните, не видели ли вы этого ребёнка. Даже самая незначительная на первый взгляд деталь может оказаться важной", - написал Новиков в своем Telegram-канале.
Он призвал сообщать любую информацию поисковикам отряда "Сальвар".
По данным прокуратуры и СУСК Смоленской области, девятилетняя девочка пошла выгуливать своего той-терьера около 8.00 мск во вторник и не вернулась. Развернуты масштабные поиски. Прокуратура начала проверку, СУСК возбудило уголовное дело для установления обстоятельств. В правоохранительных органах региона рассказали РИА Новости, что девочка ранее не убегала из дома, гулять с собакой она пошла, не взяв ни телефон, ни даже ключи от дома. Собака вернулась домой без хозяйки.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Камеры видеонаблюдения не засекли путь пропавшей девочки в Смоленске
ПроисшествияСмоленская областьСмоленскАлександр Новиков
 
 
