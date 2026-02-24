Рейтинг@Mail.ru
В Смоленске пропала девятилетняя девочка - РИА Новости, 24.02.2026
19:51 24.02.2026
В Смоленске пропала девятилетняя девочка
В Смоленске пропала девятилетняя девочка
Вышедшую из дома рано утром гулять с собакой девятилетнюю девочку ищут в Смоленске, сообщила прокуратура Смоленской области.
Происшествия, Смоленск, Смоленская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Смоленске пропала девятилетняя девочка

В Смоленске ищут девочку, отправившуюся рано утром гулять с собакой

ЯРОСЛАВЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Вышедшую из дома рано утром гулять с собакой девятилетнюю девочку ищут в Смоленске, сообщила прокуратура Смоленской области.
"Прокуратура Смоленской области организовала проверку по факту безвестного исчезновения малолетней в Смоленске, которая около 8 утра 24 февраля… ушла из квартиры по улице Маршала Еременко выгуливать собаку и до настоящего времени не вернулась", - говорится в сообщении. Уточняется, что девочке девять лет.
Поисковый отряд ЛизаАлерт в Тульской области - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
В "ЛизаАлерт" рассказали, когда нужно заявлять в полицию о пропаже человека
18 февраля, 03:48
В ходе проверки прокуратура намерена оценить работу органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также исполнение родителями своих обязанностей по воспитанию ребенка.
Как сообщает СУСК по региону, "в целях установления всех обстоятельств следственным путем возбуждено уголовное дело".
"В настоящее время проводятся масштабные поисковые мероприятия, в которых принимают участие сотрудники СК, полиции, МЧС, добровольцы поисково-спасательного отряда "Сальвар" и местные жители. Следователями СК России проверяются все версии произошедшего, устанавливаются свидетели и очевидцы", - информирует СУСК.
Город - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
В "ЛизаАлерт" рассказали, кто чаще всего пропадает в городах
15 февраля, 04:03
 
