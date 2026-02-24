В Смоленске пропала девятилетняя девочка

ЯРОСЛАВЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Вышедшую из дома рано утром гулять с собакой девятилетнюю девочку ищут в Смоленске, сообщила прокуратура Смоленской области.

"Прокуратура Смоленской области организовала проверку по факту безвестного исчезновения малолетней в Смоленске , которая около 8 утра 24 февраля… ушла из квартиры по улице Маршала Еременко выгуливать собаку и до настоящего времени не вернулась", - говорится в сообщении . Уточняется, что девочке девять лет.

В ходе проверки прокуратура намерена оценить работу органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также исполнение родителями своих обязанностей по воспитанию ребенка.

Как сообщает СУСК по региону, "в целях установления всех обстоятельств следственным путем возбуждено уголовное дело".