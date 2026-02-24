Рейтинг@Mail.ru
Контракты на ремонт учреждений культуры начали заключать на Смоленщине - РИА Новости, 24.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
16:08 24.02.2026
https://ria.ru/20260224/smolenschina-2076436178.html
Контракты на ремонт учреждений культуры начали заключать на Смоленщине
Контракты на ремонт учреждений культуры начали заключать на Смоленщине - РИА Новости, 24.02.2026
Контракты на ремонт учреждений культуры начали заключать на Смоленщине
В Смоленской области приступили к заключению контрактов на ремонт учреждений культуры, сообщил губернатор региона Василий Анохин. РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T16:08:00+03:00
2026-02-24T16:08:00+03:00
смоленская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778296945_0:129:3183:1919_1920x0_80_0_0_ac2cfbc7230f58a796a235d51c7a869d.jpg
https://ria.ru/20260218/roslavl-2075320159.html
https://ria.ru/20260221/smolensk-2075959323.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778296945_226:0:2955:2047_1920x0_80_0_0_c1d568686060daea01942db3d7fde8cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Смоленская область
Контракты на ремонт учреждений культуры начали заключать на Смоленщине

Контракты на ремонт учреждений культуры начали заключать в Смоленской области

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкРека Днепр и Кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы в Смоленске
Река Днепр и Кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы в Смоленске - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Река Днепр и Кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы в Смоленске. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. В Смоленской области приступили к заключению контрактов на ремонт учреждений культуры, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
"Считаю важной задачей создание современных пространств для культурного развития детей и взрослых в наших муниципалитетах. В 2026 году в рамках федерального проекта "Семейные ценности и инфраструктура культуры" нацпроекта "Семья" целый ряд объектов ждет обновление", - написал Анохин в своем телеграм-канале.
Сотрудник фасует огурцы - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Тепличный комбинат "Смоленский" продолжает расширять комплекс в Рославле
18 февраля, 21:23
Он подчеркнул, что в ДК "Шарм" в Смоленске проведут капитальный ремонт концертного зала. В домах культуры Велижского, Ельнинского и Починковского муниципальных округов обновят инженерные системы, внутренние помещения, сцены, фасады.
Также по словам губернатора, запланированы ремонтные работы в краеведческих музеях Глинковского и Новодугинского муниципальных округов. Модернизацию ждут библиотеки в Демидовском, Ельнинском и Починковском округах: здесь будут заменены кровли и системы водоснабжения, проведен ремонт внутренних помещений. В Сафоновской детской художественной школе до 2027 года пройдет комплексное обновление крыши, фасада и инженерных сетей, а также будут проведены ремонтные работы внутренней части здания.
"В рамках национального проекта "Семья" оснастим современным оборудованием музеи в Глинковском, Демидовском, Новодугинском, Руднянском, Сычевском, Угранском и Ярцевском округах. Также планируем создать две модельные муниципальные библиотеки на базе детской центральной библиотеки имени А.В. Мишина в Смоленске и районной детской библиотеки в Сафонове", - отметил Анохин.
Он заключил, что в дополнение к этому появятся семь новых детских культурно-просветительских центров на базе существующих учреждений культуры.
Вручение ключей от новых квартир - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
Более 430 тысяч "квадратов" жилья построили на Смоленщине по нацпроекту
21 февраля, 13:13
 
Смоленская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала