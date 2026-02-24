Контракты на ремонт учреждений культуры начали заключать на Смоленщине

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. В Смоленской области приступили к заключению контрактов на ремонт учреждений культуры, сообщил губернатор региона Василий Анохин.

"Считаю важной задачей создание современных пространств для культурного развития детей и взрослых в наших муниципалитетах. В 2026 году в рамках федерального проекта "Семейные ценности и инфраструктура культуры" нацпроекта "Семья" целый ряд объектов ждет обновление", - написал Анохин в своем телеграм-канале.

Он подчеркнул, что в ДК "Шарм" в Смоленске проведут капитальный ремонт концертного зала. В домах культуры Велижского, Ельнинского и Починковского муниципальных округов обновят инженерные системы, внутренние помещения, сцены, фасады.

Также по словам губернатора, запланированы ремонтные работы в краеведческих музеях Глинковского и Новодугинского муниципальных округов. Модернизацию ждут библиотеки в Демидовском, Ельнинском и Починковском округах: здесь будут заменены кровли и системы водоснабжения, проведен ремонт внутренних помещений. В Сафоновской детской художественной школе до 2027 года пройдет комплексное обновление крыши, фасада и инженерных сетей, а также будут проведены ремонтные работы внутренней части здания.

"В рамках национального проекта "Семья" оснастим современным оборудованием музеи в Глинковском, Демидовском, Новодугинском, Руднянском, Сычевском, Угранском и Ярцевском округах. Также планируем создать две модельные муниципальные библиотеки на базе детской центральной библиотеки имени А.В. Мишина в Смоленске и районной детской библиотеки в Сафонове", - отметил Анохин.