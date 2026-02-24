Рейтинг@Mail.ru
Слуцкий попросил Генпрокуратуру проверить своевременность уборки крыш - РИА Новости, 24.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:31 24.02.2026
https://ria.ru/20260224/slutskij-2076314066.html
Слуцкий попросил Генпрокуратуру проверить своевременность уборки крыш
Слуцкий попросил Генпрокуратуру проверить своевременность уборки крыш - РИА Новости, 24.02.2026
Слуцкий попросил Генпрокуратуру проверить своевременность уборки крыш
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить своевременность уборки крыш многоквартирных домов и нежилых зданий от снега, наледи РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T07:31:00+03:00
2026-02-24T07:31:00+03:00
общество
воронеж
россия
орел
леонид слуцкий (политик)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
лдпр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1953936307_0:250:2726:1783_1920x0_80_0_0_70ed598934baebb8372e1e5f646d2efb.jpg
https://ria.ru/20260209/hinshtejn-2073217642.html
https://ria.ru/20260204/sneg-2072128703.html
https://ria.ru/20260222/sneg-2076074874.html
воронеж
россия
орел
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1953936307_0:55:2657:2048_1920x0_80_0_0_ed722c21b5fc1c374029b9ccf0991c2d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, воронеж, россия, орел, леонид слуцкий (политик), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), лдпр
Общество, Воронеж, Россия, Орел, Леонид Слуцкий (политик), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ЛДПР
Слуцкий попросил Генпрокуратуру проверить своевременность уборки крыш

РИА Новости: Слуцкий призвал проверить своевременность уборки крыш

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкРуководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий
Руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить своевременность уборки крыш многоквартирных домов и нежилых зданий от снега, наледи и сосулек в российских регионах.
Соответствующее обращение на имя первого заместителя генерального прокурора РФ Анатолия Разинкина имеется в распоряжении РИА Новости.
Улица Ленина в Курске - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Хинштейн раскритиковал мэра Курска из-за плохой уборки снега в городе
9 февраля, 15:13
"Прошу вас, уважаемый Анатолий Вячеславович, дать поручение прокурорам субъектов Российской Федерации с привлечением специалистов провести проверки исполнения законодательства о содержании общего имущества в части своевременной очистки крыш зданий от снега, наледи и сосулек", - говорится в документе.
Лидер партии привел статистку МЧС России, согласно которой только с начала текущего года зарегистрировано свыше 60 инцидентов, связанных со сходом снежных масс и падением льда с кровель зданий в 25 регионах страны, повлекшихся причинение вреда здоровью и жизни граждан.
Как рассказал РИА Новости Слуцкий, ЛДПР получает множество жалоб со всей страны на недобросовестные управляющие компании и безответственных владельцев нежилых строений, которые либо полностью игнорируют необходимость чистить крыши от снега, либо делают это в самый последний момент.
Чистка крыши от снега в Москве - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Юрист ответил на вопрос, можно ли самому убирать снег с крыши
4 февраля, 11:35
"Регулярно сообщения о зачастую крайне тяжелых последствиях подобной безалаберности попадают в СМИ. В этом году уже были случаи падения наледи, которые привели к получению серьезных травм - в Воронеже мать и ребенок-инвалид пострадали из-за падения сосулек у торгового центра в Воронеже. В Орле сошедшая с крыши жилой многоэтажки наледь чуть не убила пожилую женщину, та чудом успела отойти в сторону", - уточнил он.
По мнению парламентария, такие происшествия - наглядное свидетельство системных недоработок.
"Непозволительно, чтобы выход на улицу грозил гражданам поездкой в травматологию. Управляющие компании и собственники нежилых зданий должны тщательно следить за погодными условиями и должным образом на них реагировать: если зима особенно снежная, как в этом сезоне, уборку крыш и козырьков требуется проводить чаще", - заключил он.
Мужчина чистит автомобиль после снегопада - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
В Москве установлен новый суточный рекорд высоты снега
22 февраля, 12:33
 
ОбществоВоронежРоссияОрелЛеонид Слуцкий (политик)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЛДПР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала