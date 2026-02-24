Слуцкий попросил Генпрокуратуру проверить своевременность уборки крыш

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить своевременность уборки крыш многоквартирных домов и нежилых зданий от снега, наледи и сосулек в российских регионах.

Соответствующее обращение на имя первого заместителя генерального прокурора РФ Анатолия Разинкина имеется в распоряжении РИА Новости.

"Прошу вас, уважаемый Анатолий Вячеславович, дать поручение прокурорам субъектов Российской Федерации с привлечением специалистов провести проверки исполнения законодательства о содержании общего имущества в части своевременной очистки крыш зданий от снега, наледи и сосулек", - говорится в документе.

Лидер партии привел статистку МЧС России , согласно которой только с начала текущего года зарегистрировано свыше 60 инцидентов, связанных со сходом снежных масс и падением льда с кровель зданий в 25 регионах страны, повлекшихся причинение вреда здоровью и жизни граждан.

Как рассказал РИА Новости Слуцкий ЛДПР получает множество жалоб со всей страны на недобросовестные управляющие компании и безответственных владельцев нежилых строений, которые либо полностью игнорируют необходимость чистить крыши от снега, либо делают это в самый последний момент.

"Регулярно сообщения о зачастую крайне тяжелых последствиях подобной безалаберности попадают в СМИ. В этом году уже были случаи падения наледи, которые привели к получению серьезных травм - в Воронеже мать и ребенок-инвалид пострадали из-за падения сосулек у торгового центра в Воронеже. В Орле сошедшая с крыши жилой многоэтажки наледь чуть не убила пожилую женщину, та чудом успела отойти в сторону", - уточнил он.

По мнению парламентария, такие происшествия - наглядное свидетельство системных недоработок.