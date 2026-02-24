https://ria.ru/20260224/slutskij-2076314066.html
Слуцкий попросил Генпрокуратуру проверить своевременность уборки крыш
Слуцкий попросил Генпрокуратуру проверить своевременность уборки крыш - РИА Новости, 24.02.2026
Слуцкий попросил Генпрокуратуру проверить своевременность уборки крыш
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить своевременность уборки крыш многоквартирных домов и нежилых зданий от снега, наледи РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T07:31:00+03:00
2026-02-24T07:31:00+03:00
2026-02-24T07:31:00+03:00
общество
воронеж
россия
орел
леонид слуцкий (политик)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
лдпр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1953936307_0:250:2726:1783_1920x0_80_0_0_70ed598934baebb8372e1e5f646d2efb.jpg
https://ria.ru/20260209/hinshtejn-2073217642.html
https://ria.ru/20260204/sneg-2072128703.html
https://ria.ru/20260222/sneg-2076074874.html
воронеж
россия
орел
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1953936307_0:55:2657:2048_1920x0_80_0_0_ed722c21b5fc1c374029b9ccf0991c2d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, воронеж, россия, орел, леонид слуцкий (политик), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), лдпр
Общество, Воронеж, Россия, Орел, Леонид Слуцкий (политик), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ЛДПР
Слуцкий попросил Генпрокуратуру проверить своевременность уборки крыш
РИА Новости: Слуцкий призвал проверить своевременность уборки крыш
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить своевременность уборки крыш многоквартирных домов и нежилых зданий от снега, наледи и сосулек в российских регионах.
Соответствующее обращение на имя первого заместителя генерального прокурора РФ Анатолия Разинкина имеется в распоряжении РИА Новости.
"Прошу вас, уважаемый Анатолий Вячеславович, дать поручение прокурорам субъектов Российской Федерации с привлечением специалистов провести проверки исполнения законодательства о содержании общего имущества в части своевременной очистки крыш зданий от снега, наледи и сосулек", - говорится в документе.
Лидер партии привел статистку МЧС России
, согласно которой только с начала текущего года зарегистрировано свыше 60 инцидентов, связанных со сходом снежных масс и падением льда с кровель зданий в 25 регионах страны, повлекшихся причинение вреда здоровью и жизни граждан.
Как рассказал РИА Новости Слуцкий
, ЛДПР
получает множество жалоб со всей страны на недобросовестные управляющие компании и безответственных владельцев нежилых строений, которые либо полностью игнорируют необходимость чистить крыши от снега, либо делают это в самый последний момент.
"Регулярно сообщения о зачастую крайне тяжелых последствиях подобной безалаберности попадают в СМИ. В этом году уже были случаи падения наледи, которые привели к получению серьезных травм - в Воронеже
мать и ребенок-инвалид пострадали из-за падения сосулек у торгового центра в Воронеже. В Орле
сошедшая с крыши жилой многоэтажки наледь чуть не убила пожилую женщину, та чудом успела отойти в сторону", - уточнил он.
По мнению парламентария, такие происшествия - наглядное свидетельство системных недоработок.
"Непозволительно, чтобы выход на улицу грозил гражданам поездкой в травматологию. Управляющие компании и собственники нежилых зданий должны тщательно следить за погодными условиями и должным образом на них реагировать: если зима особенно снежная, как в этом сезоне, уборку крыш и козырьков требуется проводить чаще", - заключил он.