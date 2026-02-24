Рейтинг@Mail.ru
Словакия попросила ЕК проверить, действительно ли "Дружба" повреждена - РИА Новости, 24.02.2026
11:32 24.02.2026
Словакия попросила ЕК проверить, действительно ли "Дружба" повреждена
Словакия попросила ЕК проверить, действительно ли "Дружба" повреждена
в мире
словакия
украина
киев
роберт фицо
еврокомиссия
словакия
украина
киев
Словакия попросила ЕК проверить, действительно ли "Дружба" повреждена

Бланар: Словакия попросила ЕК проверить правдивость неисправности “Дружбы”

БРАТИСЛАВА, 24 фев - РИА Новости. Словакия обратилась к Европейской комиссии с просьбой проверить, действительно ли нефтепровод “Дружба” поврежден так, как об этом заявляет Киев, сообщил глава МИД Словакии Юрай Бланар.
“Мы попросили Еврокомиссию, а точнее комиссара Йоргенсена (еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен - ред.), еще во вторник на прошлой неделе, чтобы туда была отправлена инспекционная группа, которая оценит, таким ли является повреждение, что они не могут поставлять (в Словакию - ред.) нефть. По этому вопросу дискуссия продолжается. Верю, что Украина будет конструктивна, но пока это не так”, - сказал Бланар, его видеокомментарий опубликован на официальном YouTube-канале словацкого МИД.
Инженер венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода Дружба - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Киев сдвинул сроки восстановления поставок нефти по "Дружбе", сообщают СМИ
Вчера, 11:07
В понедельник премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что республика располагает информацией о том, что нефтепровод "Дружба" функционирует, а украинская сторона в свою очередь так и не позволила послу Словакии на Украине посетить ту часть инфраструктуры, которая якобы повреждена.
Словакия с понедельника прекратила помощь Украине в виде аварийных поставок электроэнергии, поскольку поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" так и не были восстановлены.
Министерство экономики Словакии 13 февраля сообщало, что поставки нефти в республику по нефтепроводу "Дружба" из России транзитом через территорию Украины приостановлены, ведомство ожидало их возобновления в ближайшие дни, но этого не произошло. Правительство Словакии 18 февраля объявило кризисную ситуацию из-за нехватки нефти, для НПЗ Slovnaft, который зависит от поставок российской нефти, из госрезервов было решено выделить до 250 тысяч тонн нефти.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Глава МИД Люксембурга смутил Сибигу, вопросом о "Дружбе", заявил Сийярто
23 февраля, 20:26
 
