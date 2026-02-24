Словакия попросила ЕК проверить, действительно ли "Дружба" повреждена

БРАТИСЛАВА, 24 фев - РИА Новости. Словакия обратилась к Европейской комиссии с просьбой проверить, действительно ли нефтепровод “Дружба” поврежден так, как об этом заявляет Киев, сообщил глава МИД Словакии Юрай Бланар.
“Мы попросили Еврокомиссию, а точнее комиссара Йоргенсена (еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен - ред.), еще во вторник на прошлой неделе, чтобы туда была отправлена инспекционная группа, которая оценит, таким ли является повреждение, что они не могут поставлять (в Словакию - ред.) нефть. По этому вопросу дискуссия продолжается. Верю, что Украина будет конструктивна, но пока это не так”, - сказал Бланар, его видеокомментарий опубликован на официальном YouTube-канале словацкого МИД.
В понедельник премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что республика располагает информацией о том, что нефтепровод "Дружба" функционирует, а украинская сторона в свою очередь так и не позволила послу Словакии на Украине посетить ту часть инфраструктуры, которая якобы повреждена.
Словакия с понедельника прекратила помощь Украине в виде аварийных поставок электроэнергии, поскольку поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" так и не были восстановлены.
Министерство экономики Словакии 13 февраля сообщало, что поставки нефти в республику по нефтепроводу "Дружба" из России транзитом через территорию Украины приостановлены, ведомство ожидало их возобновления в ближайшие дни, но этого не произошло. Правительство Словакии 18 февраля объявило кризисную ситуацию из-за нехватки нефти, для НПЗ Slovnaft, который зависит от поставок российской нефти, из госрезервов было решено выделить до 250 тысяч тонн нефти.