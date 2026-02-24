Словакия попросила ЕК проверить, действительно ли "Дружба" повреждена

БРАТИСЛАВА, 24 фев - РИА Новости. Словакия обратилась к Европейской комиссии с просьбой проверить, действительно ли нефтепровод “Дружба” поврежден так, как об этом заявляет Киев, сообщил глава МИД Словакии Юрай Бланар.