В Словакии поддержали решение Фицо прекратить поставки электричества Киеву

БРАТИСЛАВА, 24 фев — РИА Новости. Жители Словакии в соцсетях поддержали решение премьер-министра страны Роберта Фицо прекратить помощь Украине в виде аварийных поставок электроэнергии в условиях нефтяной блокады со стороны Киева, призвали словацкое правительство прекратить и другую помощь, передает корреспондент РИА Новости.

В понедельник Фицо заявил, что Словакия прекращает помощь Украине в виде поставок электроэнергии, поскольку поставки нефти, в которой нуждается страна, по нефтепроводу "Дружба" Киевом не были восстановлены. Его публикация в Facebook* с заявлением об этом набрала более 4,7 тысячи комментариев.

"Нужно остановить им и социальные выплаты", — написал один из пользователей, его комментарий поддержали 2,3 тысячи людей.

Другой пользователь считает, что переехавшие в Словакию украинцы должны высказаться против действий Владимира Зеленского . "Они должны были бы вступиться за страну, в которой им помогли, и послать сигнал, что ценят то, что мы для них делаем", — написал он.

Еще один комментатор полагает, что неработающих украинцев необходимо выслать из Словакии. "И остановить любую помощь Украине со стороны Словакии", — добавил он.

Министерство экономики Словакии 13 февраля сообщало, что поставки нефти в республику по нефтепроводу "Дружба" из России транзитом через территорию Украины приостановлены, ведомство ожидало их возобновления в ближайшие дни, но этого не произошло. Правительство Словакии 18 февраля объявило кризисную ситуацию из-за нехватки нефти, для НПЗ Slovnaft, который зависит от поставок российской нефти, из госрезервов было решено выделить до 250 тысяч тонн нефти. Власти Словакии считают, что нефтепровод "Дружба" функционирует, а остановка поставок нефти стала политическим решением украинской стороны, целью которого является шантаж для приближения Украины к членству в Европейском союзе.