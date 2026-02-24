https://ria.ru/20260224/slovakija-2076436447.html
В Словакии поддержали решение Фицо прекратить поставки электричества Киеву
В Словакии поддержали решение Фицо прекратить поставки электричества Киеву - РИА Новости, 24.02.2026
В Словакии поддержали решение Фицо прекратить поставки электричества Киеву
Жители Словакии в соцсетях поддержали решение премьер-министра страны Роберта Фицо прекратить помощь Украине в виде аварийных поставок электроэнергии в условиях РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T16:09:00+03:00
2026-02-24T16:09:00+03:00
2026-02-24T16:54:00+03:00
В Словакии поддержали решение Фицо прекратить поставки электричества Киеву
Жители Словакии поддержали решение прекратить поставки электричества Украине
БРАТИСЛАВА, 24 фев — РИА Новости. Жители Словакии в соцсетях поддержали решение премьер-министра страны Роберта Фицо прекратить помощь Украине в виде аварийных поставок электроэнергии в условиях нефтяной блокады со стороны Киева, призвали словацкое правительство прекратить и другую помощь, передает корреспондент РИА Новости.
В понедельник Фицо
заявил, что Словакия
прекращает помощь Украине
в виде поставок электроэнергии, поскольку поставки нефти, в которой нуждается страна, по нефтепроводу "Дружба" Киевом
не были восстановлены. Его публикация в Facebook* с заявлением об этом набрала более 4,7 тысячи комментариев.
"Нужно остановить им и социальные выплаты", — написал один из пользователей, его комментарий поддержали 2,3 тысячи людей.
Другой пользователь считает, что переехавшие в Словакию украинцы должны высказаться против действий Владимира Зеленского
. "Они должны были бы вступиться за страну, в которой им помогли, и послать сигнал, что ценят то, что мы для них делаем", — написал он.
Еще один комментатор полагает, что неработающих украинцев необходимо выслать из Словакии. "И остановить любую помощь Украине со стороны Словакии", — добавил он.
Министерство экономики Словакии 13 февраля сообщало, что поставки нефти в республику по нефтепроводу "Дружба" из России
транзитом через территорию Украины приостановлены, ведомство ожидало их возобновления в ближайшие дни, но этого не произошло. Правительство Словакии 18 февраля объявило кризисную ситуацию из-за нехватки нефти, для НПЗ Slovnaft, который зависит от поставок российской нефти, из госрезервов было решено выделить до 250 тысяч тонн нефти. Власти Словакии считают, что нефтепровод "Дружба" функционирует, а остановка поставок нефти стала политическим решением украинской стороны, целью которого является шантаж для приближения Украины к членству в Европейском союзе.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.