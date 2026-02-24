https://ria.ru/20260224/ska-admiral-smotret-onlayn-2076430605.html
"СКА" — "Адмирал": смотреть онлайн матч КХЛ 24 февраля
"СКА" — "Адмирал": смотреть онлайн матч КХЛ 24 февраля
СКА и "Адмирал" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. РИА Новости Спорт, 24.02.2026
хоккей
ска (санкт-петербург)
адмирал
континентальная хоккейная лига (кхл)
анонсы и трансляции матчей
