"СКА" — "Адмирал": смотреть онлайн матч КХЛ 24 февраля
Хоккей
Хоккей
 
18:30 24.02.2026
"СКА" — "Адмирал": смотреть онлайн матч КХЛ 24 февраля
"СКА" — "Адмирал": смотреть онлайн матч КХЛ 24 февраля
СКА и "Адмирал" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
хоккей
ска (санкт-петербург)
адмирал
континентальная хоккейная лига (кхл)
анонсы и трансляции матчей
2026
ска (санкт-петербург), адмирал, континентальная хоккейная лига (кхл), анонсы и трансляции матчей
Хоккей, СКА (Санкт-Петербург), Адмирал, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Анонсы и трансляции матчей

"СКА" — "Адмирал": смотреть онлайн матч КХЛ 24 февраля

Матвей Короткий
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. СКА и "Адмирал" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Во сколько начало
Встреча состоится 24 февраля и начнется в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
24 февраля 2026 • начало в 19:30
Завершен
СКА
4 : 2
Адмирал
00:56 • Бреннан Менелл
00:48 • Сергей Плотников
(Скотт Уилсон, Николай Голдобин)
07:46 • Скотт Уилсон
(Николай Голдобин, Сергей Плотников)
16:17 • Матвей Короткий
(Михаил Воробьев, Егор Савиков)
12:08 • Kyle Olson
(Либор Сулак, Вячеслав Основин)
18:28 • Никита Тертышный
(Oskar Bulavchuk)
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
ХоккейСКА (Санкт-Петербург)АдмиралКХЛ 2025-2026Анонсы и трансляции матчей
 
Матч-центр
 
