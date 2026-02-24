США понимают беспокойство Венгрии из-за энергобезопасности, заявил Сийярто

БУДАПЕШТ, 24 фев - РИА Новости. США понимают беспокойство Венгрии по поводу безопасности и желание покупать энергоносители по нескольким источникам, в отличие от Евросоюза, который подходит к вопросу с идеологической точки зрения, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.