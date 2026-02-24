США понимают беспокойство Венгрии из-за энергобезопасности, заявил Сийярто

БУДАПЕШТ, 24 фев - РИА Новости. США понимают беспокойство Венгрии по поводу безопасности и желание покупать энергоносители по нескольким источникам, в отличие от Евросоюза, который подходит к вопросу с идеологической точки зрения, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Здесь, в Америке, прекрасно понимают, что энергоснабжение страны - это географический вопрос, и понимают, если страна хочет закупать энергию из нескольких источников и по нескольким маршрутам. Поэтому, что касается безопасности энергоснабжения Венгрии, мы можем рассчитывать на американцев. В отличие от европейцев, они подходят к этому вопросу не с идеологической, а с очень практической точки зрения, и это хорошо для нас, потому что мы делаем то же самое", - сказал Сийярто, выступая в Институте мира США. Трансляцию вел телеканал М1.
Венгрия 18 февраля остановила поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из РФ. По словам Сийярто, это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.