Венгрии не хватит поставок газа по "вертикальному коридору", заявил Сийярто - РИА Новости, 24.02.2026
23:25 24.02.2026 (обновлено: 23:31 24.02.2026)
Венгрии не хватит поставок газа по "вертикальному коридору", заявил Сийярто
венгрия, греция, болгария, петер сийярто, в мире, турецкий поток
Венгрия, Греция, Болгария, Петер Сийярто, В мире, Турецкий поток
Венгрии не хватит поставок газа по "вертикальному коридору", заявил Сийярто

Сийярто: Венгрии не будет достаточно поставок газа по "вертикальному коридору"

© AP Photo / Darko Vojinovic Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
 Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© AP Photo / Darko Vojinovic
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 24 фев - РИА Новости. Венгрии не будет достаточно поставок газа по "Вертикальному коридору", и этот маршрут на 20% дороже "Турецкого потока", по которому Будапешт получает российский газ, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Венгрия открыта для выгодных предложений, поэтому она также участвует в так называемом проекте "Вертикальный коридор". Но здесь снова нужно четко говорить о физике. Нынешней пропускной способности "Вертикального коридора" недостаточно для полного снабжения Венгрии. Не говоря уже о том, что в настоящее время поставки по этому маршруту на 20% дороже, чем по другим маршрутам, ведущим в Венгрию, включая газопровод "Турецкий поток", - сказал Сийярто, выступая в Институте мира США. Трансляцию вел телеканал М1.
Инициатива "Вертикального энергетического коридора" - проекта по созданию альтернативного пути транспортировки газа из терминалов СПГ в Греции в другие европейские страны - первоначально объединяла Грецию, Болгарию и Румынию, затем интерес к ней проявили и другие страны. Меморандум о сотрудничестве в создании коридора Юг–Север подписали 19 января 2024 года операторы газотранспортных систем Болгарии, Греции, Румынии, Венгрии, Словакии, Украины и Молдавии.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Венгрия открыта к диверсификации энергоносителей, заявил Сийярто
