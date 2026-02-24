Венгрии не хватит поставок газа по "вертикальному коридору", заявил Сийярто

БУДАПЕШТ, 24 фев - РИА Новости. Венгрии не будет достаточно поставок газа по "Вертикальному коридору", и этот маршрут на 20% дороже "Турецкого потока", по которому Будапешт получает российский газ, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Венгрия открыта для выгодных предложений, поэтому она также участвует в так называемом проекте "Вертикальный коридор". Но здесь снова нужно четко говорить о физике. Нынешней пропускной способности "Вертикального коридора" недостаточно для полного снабжения Венгрии. Не говоря уже о том, что в настоящее время поставки по этому маршруту на 20% дороже, чем по другим маршрутам, ведущим в Венгрию, включая газопровод "Турецкий поток", - сказал Сийярто, выступая в Институте мира США. Трансляцию вел телеканал М1.
Инициатива "Вертикального энергетического коридора" - проекта по созданию альтернативного пути транспортировки газа из терминалов СПГ в Греции в другие европейские страны - первоначально объединяла Грецию, Болгарию и Румынию, затем интерес к ней проявили и другие страны. Меморандум о сотрудничестве в создании коридора Юг–Север подписали 19 января 2024 года операторы газотранспортных систем Болгарии, Греции, Румынии, Венгрии, Словакии, Украины и Молдавии.