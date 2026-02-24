Венгрии не хватит поставок газа по "вертикальному коридору", заявил Сийярто

БУДАПЕШТ, 24 фев - РИА Новости. Венгрии не будет достаточно поставок газа по "Вертикальному коридору", и этот маршрут на 20% дороже "Турецкого потока", по которому Будапешт получает российский газ, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.