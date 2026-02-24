Рейтинг@Mail.ru
Сийярто рассказал, как Венгрия станет устойчивее к энергошантажу Украины
20:27 24.02.2026 (обновлено: 20:55 24.02.2026)
Сийярто рассказал, как Венгрия станет устойчивее к энергошантажу Украины
Сийярто рассказал, как Венгрия станет устойчивее к энергошантажу Украины - РИА Новости, 24.02.2026
Сийярто рассказал, как Венгрия станет устойчивее к энергошантажу Украины
Переход мажоритарной доли "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) в собственность венгерской MOL сделает Венгрию гораздо устойчивее к энергошантажу Киева, который... РИА Новости, 24.02.2026
Сийярто рассказал, как Венгрия станет устойчивее к энергошантажу Украины

Сийярто: после покупки доли в NIS Венгрия станет устойчивее к шантажу Украины

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 24 фев - РИА Новости. Переход мажоритарной доли "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) в собственность венгерской MOL сделает Венгрию гораздо устойчивее к энергошантажу Киева, который прекратил транзит нефти из РФ по "Дружбе", заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"В результате сделки (по продаже мажоритарной доли сербской NIS венгерской MOL - ред.) словацкий, венгерский и сербский нефтяные рынки смогут функционировать гораздо более скоординированно, чем раньше. Это также сделает нас гораздо более устойчивыми к политическому шантажу, такому как нынешний шантаж Украины", - сказал Сийярто в эфире телеканала М1.
Венгрия 18 февраля остановила поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из РФ. По словам Сийярто, это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.
Венгерская нефтегазовая компания MOL 19 января сообщила, что подписала с "Газпром нефтью" предварительное соглашение о приобретении ее доли в 56,15% акций сербской NIS ("Нефтяная индустрия Сербии").
"Нефтяная индустрия Сербии" - одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Люксембурга смутил Сибигу, вопросом о "Дружбе", заявил Сийярто
23 февраля, 20:26
 
