Сийярто рассказал, как Венгрия станет устойчивее к энергошантажу Украины

БУДАПЕШТ, 24 фев - РИА Новости. Переход мажоритарной доли "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) в собственность венгерской MOL сделает Венгрию гораздо устойчивее к энергошантажу Киева, который прекратил транзит нефти из РФ по "Дружбе", заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.