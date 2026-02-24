Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО сбили три воздушные цели над морем в Севастополе
Специальная военная операция на Украине
 
01:13 24.02.2026
Силы ПВО сбили три воздушные цели над морем в Севастополе
Силы ПВО сбили три воздушные цели над морем в Севастополе
Отражение атаки ВСУ продолжается в Севастополе, ПВО сбила три воздушные цели над морем в районе Северной стороны города, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости, 24.02.2026
Силы ПВО сбили три воздушные цели над морем в Севастополе

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Отражение атаки ВСУ продолжается в Севастополе, ПВО сбила три воздушные цели над морем в районе Северной стороны города, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Ранее губернатор сообщил о воздушной тревоге в городе.
Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. Уже сбито три воздушных цели над морем в районе Северной стороны", - написал Развожаев в Telegram-канале.
Губернатор попросил жителей города покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах.
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
