Силы ПВО сбили три воздушные цели над морем в Севастополе
Отражение атаки ВСУ продолжается в Севастополе, ПВО сбила три воздушные цели над морем в районе Северной стороны города, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T01:13:00+03:00
2026-02-24T01:13:00+03:00
2026-02-24T01:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
севастополь
михаил развожаев
вооруженные силы украины
севастополь
