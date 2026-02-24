ДЖАКАРТА, 24 фев — РИА Новости. Новая Зеландия предоставит Украине новую помощь в размере 8 миллионов долларов, а также введёт дополнительные санкции против России, заявил глава МИД Новой Зеландии Уинстон Питерс.
"Данная помощь демонстрирует продолжающуюся солидарность Новой Зеландии", - заявил дипломат, слова которого приводит сайт МИД страны.
Уточняется, что их этих денег Новая Зеландия направит 5 миллионов долларов в качестве гуманитарной помощи "международным партнёрам, оказывающим поддержку украинским гражданам". Ещё 3 миллиона долларов будут перечислены в управляемый Всемирным банком Трастовый фонд помощи, восстановления, реконструкции и реформ Украины.
"Новая Зеландия также вводит 34-й пакет санкций против России. Новые меры включают снижение предельной цены на российскую сырую нефть, а также введение санкций в отношении 100 судов...", - говорится в заявлении ведомства.
Кроме того, Новая Зеландия ввела санкции против "ряда лиц и организаций из Белоруссии, Ирана и КНДР, а также альтернативных платёжных операторов, киберструктур и субъектов" в связи с конфликтом на Украине.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.