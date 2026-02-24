МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Великобритания ввела санкции против завода и морского СПГ-терминала "Газпром СПГ Портовая", сообщается в документе на сайте британского минфина.
Комплекс СПГ "Портовая" - это дочернее общество ПАО "Газпром". Он расположен в Выборгском районе Ленинградской области на северо-восточном побережье Финского залива, говорится на сайте компании. Комплекс включает установки для приема сырьевого природного газа, его подготовки и сжижения, а также хранения в сжиженном виде для последующей отгрузки. Проектная производительность комплекса составляет 1,5 миллиона тонн СПГ в год.
В России не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве акцентировали внимание, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.