https://ria.ru/20260224/sanktsii-2076358614.html
Британия ввела санкции против Алтайского приборостроительного завода Ротор
Британия ввела санкции против Алтайского приборостроительного завода Ротор - РИА Новости, 24.02.2026
Британия ввела санкции против Алтайского приборостроительного завода Ротор
Великобритания ввела санкции против Алтайского приборостроительного завода "Ротор", говорится в документе, опубликованном на сайте правительства королевства. РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T11:50:00+03:00
2026-02-24T11:50:00+03:00
2026-02-24T11:51:00+03:00
в мире
великобритания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154885/60/1548856064_0:180:3004:1870_1920x0_80_0_0_91472028a0ef2ff114b71dee1e548a9b.jpg
https://ria.ru/20260224/sanktsii-2076357761.html
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154885/60/1548856064_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_84087568e95c2ae12f5eada38aea4d98.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания
Британия ввела санкции против Алтайского приборостроительного завода Ротор
Британия ввела санкции против Алтайского приборостроительного завода "Ротор"