Британия ввела санкции против Алтайского приборостроительного завода Ротор
11:50 24.02.2026 (обновлено: 11:51 24.02.2026)
Британия ввела санкции против Алтайского приборостроительного завода Ротор
Британия ввела санкции против Алтайского приборостроительного завода Ротор
Великобритания ввела санкции против Алтайского приборостроительного завода "Ротор", говорится в документе, опубликованном на сайте правительства королевства. РИА Новости, 24.02.2026
2026
Британия ввела санкции против Алтайского приборостроительного завода "Ротор"

Британия ввела санкции против Алтайского приборостроительного завода "Ротор"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкФлаг Соединенного Королевства на здании посольства Великобритании в России
Флаг Соединенного Королевства на здании посольства Великобритании в России. Архивное фото
ЛОНДОН, 24 фев - РИА Новости. Великобритания ввела санкции против Алтайского приборостроительного завода "Ротор", говорится в документе, опубликованном на сайте правительства королевства.
"Акционерное общество Алтайский приборостроительный завод Ротор", - сказано в документе.
Великобритания ввела санкции против компании "Дальприбор"
