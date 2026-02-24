https://ria.ru/20260224/sanktsii-2076358142.html
Британия ввела санкции против структур "Росатома"
Британия ввела санкции против структур "Росатома"
Британия ввела санкции против структур "Росатома"
Британия ввела санкции против ряда структур "Росатома", в том числе АО "Русатом Оверсиз", говорится в документе, опубликованном правительством королевства. РИА Новости, 24.02.2026
