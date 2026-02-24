Рейтинг@Mail.ru
Россия будет идти дальше, заявил Песков - РИА Новости, 24.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:39 24.02.2026 (обновлено: 13:52 24.02.2026)
https://ria.ru/20260224/rossiya-2076370554.html
Россия будет идти дальше, заявил Песков
Россия будет идти дальше, заявил Песков - РИА Новости, 24.02.2026
Россия будет идти дальше, заявил Песков
Россия будет идти дальше, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T12:39:00+03:00
2026-02-24T13:52:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
политика
дмитрий песков
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063307862_0:209:2788:1777_1920x0_80_0_0_db779602b33aea04230c6fc1ba30b75f.jpg
https://ria.ru/20260224/svo-2076370642.html
https://ria.ru/20260224/peskov-2076372835.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063307862_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8682897e3f33a34b672869e671e2ec65.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, политика, дмитрий песков, владимир путин
Россия, Специальная военная операция на Украине, Политика, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Россия будет идти дальше, заявил Песков

Песков заявил, что РФ будет идти дальше

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Россия будет идти дальше, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Песков отметил, что за время проведения СВО произошла консолидация общества вокруг президента Владимира Путина. У России открылись глаза на многие международные процессы, а четыре года проведения СВО - очень важные в истории страны.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Песков назвал главную цель СВО
Вчера, 12:39
«
"Страна будет идти дальше", - сказал он журналистам, говоря о том, как СВО изменила страну и ее граждан.
Он подчеркнул, что эти годы навсегда останутся в памяти людей.
Целью СВО президент РФ называл "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отмечал, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Позиция России по ситуации на Украине ясна, заявил Песков
Вчера, 12:44
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияПолитикаДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала