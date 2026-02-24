Россия будет идти дальше, заявил Песков

"Страна будет идти дальше", - сказал он журналистам, говоря о том, как СВО изменила страну и ее граждан.

Он подчеркнул, что эти годы навсегда останутся в памяти людей.

Целью СВО президент РФ называл "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отмечал, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".