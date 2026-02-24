https://ria.ru/20260224/rossiya-2076370554.html
Россия будет идти дальше, заявил Песков
Россия будет идти дальше, заявил Песков - РИА Новости, 24.02.2026
Россия будет идти дальше, заявил Песков
Россия будет идти дальше, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T12:39:00+03:00
2026-02-24T12:39:00+03:00
2026-02-24T13:52:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
политика
дмитрий песков
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063307862_0:209:2788:1777_1920x0_80_0_0_db779602b33aea04230c6fc1ba30b75f.jpg
https://ria.ru/20260224/svo-2076370642.html
https://ria.ru/20260224/peskov-2076372835.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063307862_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8682897e3f33a34b672869e671e2ec65.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, политика, дмитрий песков, владимир путин
Россия, Специальная военная операция на Украине, Политика, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Россия будет идти дальше, заявил Песков
Песков заявил, что РФ будет идти дальше
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Россия будет идти дальше, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Песков
отметил, что за время проведения СВО произошла консолидация общества вокруг президента Владимира Путина
. У России
открылись глаза на многие международные процессы, а четыре года проведения СВО - очень важные в истории страны.
«
"Страна будет идти дальше", - сказал он журналистам, говоря о том, как СВО изменила страну и ее граждан.
Он подчеркнул, что эти годы навсегда останутся в памяти людей.
Целью СВО президент РФ называл "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отмечал, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".