Россиянки вошли в пятерку иностранных невест в Турции
Россиянки вошли в первую пятерку иностранных невест в Турции, за 2025 год 1630 россиянок вышли замуж за турок, сообщило во вторник Бюро статистики Турции... РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T12:09:00+03:00
СТАМБУЛ, 24 фев – РИА Новости.
Россиянки вошли в первую пятерку иностранных невест в Турции, за 2025 год 1630 россиянок вышли замуж за турок, сообщило во вторник Бюро статистики Турции (TUIK
).
За 2025 год число женихов-иностранцев в Турции
составило 5347, иностранных невест – 28,6 тысячи.
Сирия
заняла первое место по числу иностранных и женихов, и невест.
"Одна тысяча шестьсот тридцать россиянок вышли замуж в Турции в 2025 году, порядка 5,7% от общего числа браков с иностранками", - сообщило бюро.
В свою очередь 75 россиян женились на турчанках.
Годом ранее замуж за турок вышли более 2 тысяч россиянок, а в 2023-м – более 2,4 тысячи. Статистика отражает общую тенденцию по Турции: за год число браков в стране снизилось на 3%, до более 552 тысяч. Число разводов выросло на 2,6%, до более 193 тысяч.
Продолжает устойчиво расти и возраст вступления в первый брак – по состоянию на 2025 год это 28,5 лет для мужчин и 26 - для женщин.