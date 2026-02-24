Россиянки вошли в пятерку иностранных невест в Турции

СТАМБУЛ, 24 фев – РИА Новости. Россиянки вошли в первую пятерку иностранных невест в Турции, за 2025 год 1630 россиянок вышли замуж за турок, сообщило во вторник Бюро статистики Турции ( Россиянки вошли в первую пятерку иностранных невест в Турции, за 2025 год 1630 россиянок вышли замуж за турок, сообщило во вторник Бюро статистики Турции ( TUIK ).

За 2025 год число женихов-иностранцев в Турции составило 5347, иностранных невест – 28,6 тысячи.

Сирия заняла первое место по числу иностранных и женихов, и невест.

"Одна тысяча шестьсот тридцать россиянок вышли замуж в Турции в 2025 году, порядка 5,7% от общего числа браков с иностранками", - сообщило бюро.

В свою очередь 75 россиян женились на турчанках.

Годом ранее замуж за турок вышли более 2 тысяч россиянок, а в 2023-м – более 2,4 тысячи. Статистика отражает общую тенденцию по Турции: за год число браков в стране снизилось на 3%, до более 552 тысяч. Число разводов выросло на 2,6%, до более 193 тысяч.