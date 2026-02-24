МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Россия передаст США информацию о намерении Киева получить от Запада ядерное оружие, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.
"До американцев будет доведено, конечно, это все. Но они уже знают, сейчас идут комментарии по всем каналам. Надеюсь, что до американцев дойдет (информация. — Прим. ред.). <...> Мы специально об этом будем разговаривать", — сказал он в эфире телеканала "Россия 1".
Так как замыслы западных стран грубо нарушают международное право, они хотят преподнести все так, будто Украина разработала оружие сама. Но, по словам российской разведки, там зря надеются избежать ответственности, поскольку все тайное неизбежно станет явным.
Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, полученные данные будут учитываться в том числе и на переговорах по урегулированию конфликта.
Совфед, в свою очередь, призвал провести расследования на уровне парламентов стран, Совета Безопасности ООН, МАГАТЭ и Конференции по соблюдению ДНЯО. Отмечается, что безответственный сговор властей двух стран в обход демократических институтов может спровоцировать катастрофу. Сенаторы предупредили, что реализация планов Лондона и Парижа будет расцениваться как совместное нападение на Москву.
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что статус Украины не подлежит пересмотру: ядерного оружия там быть не должно. Она призвала парламенты Британии и Франции, а также международные институты оценить действия премьера Кира Стармера и президента Эммануэля Макрона. По ее словам, законодателям и организациям стоит либо привлечь политиков к ответственности, либо разделить ее с ними.
Госдума так же планирует подготовить обращение к Лондону и Парижу. Полученные сведения требуют незамедлительного реагирования, так как подобные действия — это преступление, которое может привести к ядерной войне, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
