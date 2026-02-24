Рейтинг@Mail.ru
Россия доведет до США данные о возможном появлении у Киева ядерного оружия
16:51 24.02.2026 (обновлено: 17:27 24.02.2026)
https://ria.ru/20260224/rossija-2076459251.html
Россия доведет до США данные о возможном появлении у Киева ядерного оружия
Россия доведет до США данные о возможном появлении у Киева ядерного оружия - РИА Новости, 24.02.2026
Россия доведет до США данные о возможном появлении у Киева ядерного оружия
Россия передаст США информацию о намерении Киева получить от Запада ядерное оружие, сообщил помощник президента Юрий Ушаков. РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T16:51:00+03:00
2026-02-24T17:27:00+03:00
россия
украина
сша
юрий ушаков
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
в мире
валентина матвиенко
лондон
россия
украина
сша
лондон
россия, украина, сша, юрий ушаков, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире, валентина матвиенко, лондон, кир стармер, совет федерации рф, оон, дмитрий песков
Россия, Украина, США, Юрий Ушаков, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), В мире, Валентина Матвиенко, Лондон, Кир Стармер, Совет Федерации РФ, ООН, Дмитрий Песков
Россия доведет до США данные о возможном появлении у Киева ядерного оружия

Ушаков: Россия доведет до США информацию о вероятном появлении у Украины ЯО

Московский Кремль
Московский Кремль
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Московский Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Россия передаст США информацию о намерении Киева получить от Запада ядерное оружие, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.
"До американцев будет доведено, конечно, это все. Но они уже знают, сейчас идут комментарии по всем каналам. Надеюсь, что до американцев дойдет (информация. — Прим. ред.). <...> Мы специально об этом будем разговаривать", — сказал он в эфире телеканала "Россия 1".
Церемония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
"Четкий сигнал России". Ядерное оружие приближают к Украине
18 февраля, 08:00
По данным СВР, осознавая плачевность ситуации в зоне СВО, Лондон и Париж планируют передать Киеву атомную или хотя бы "грязную" бомбу. Как вариант рассматривается французская малогабаритная боевая часть TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1
Так как замыслы западных стран грубо нарушают международное право, они хотят преподнести все так, будто Украина разработала оружие сама. Но, по словам российской разведки, там зря надеются избежать ответственности, поскольку все тайное неизбежно станет явным.
Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, полученные данные будут учитываться в том числе и на переговорах по урегулированию конфликта.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Удар Горлума: британская элита спасает себя и план оккупации Украины
Вчера, 08:00
Совфед, в свою очередь, призвал провести расследования на уровне парламентов стран, Совета Безопасности ООН, МАГАТЭ и Конференции по соблюдению ДНЯО. Отмечается, что безответственный сговор властей двух стран в обход демократических институтов может спровоцировать катастрофу. Сенаторы предупредили, что реализация планов Лондона и Парижа будет расцениваться как совместное нападение на Москву.
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что статус Украины не подлежит пересмотру: ядерного оружия там быть не должно. Она призвала парламенты Британии и Франции, а также международные институты оценить действия премьера Кира Стармера и президента Эммануэля Макрона. По ее словам, законодателям и организациям стоит либо привлечь политиков к ответственности, либо разделить ее с ними.
Госдума так же планирует подготовить обращение к Лондону и Парижу. Полученные сведения требуют незамедлительного реагирования, так как подобные действия — это преступление, которое может привести к ядерной войне, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
Украины бы не было, если бы у нее осталось ядерное оружие, заявил Гросси
9 июля 2025, 11:19
 
РоссияУкраинаСШАЮрий УшаковСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)В миреВалентина МатвиенкоЛондонКир СтармерСовет Федерации РФООНДмитрий Песков
 
 
