ВС России освободили Риздвянку в Запорожской области
ВС России освободили Риздвянку в Запорожской области
Подразделения группировки войск "Восток" в результате наступательных действий освободили населенный пункт Риздвянка Запорожской области, сообщило Минобороны... РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T12:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
запорожская область
ВС России освободили Риздвянку в Запорожской области
