https://ria.ru/20260224/rggu-2076509686.html
Музыкант трагически погиб во время репетиции в РГГУ
Музыкант трагически погиб во время репетиции в РГГУ - РИА Новости, 24.02.2026
Музыкант трагически погиб во время репетиции в РГГУ
Приглашенный музыкант трагически погиб во время репетиции ансамбля Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) в Москве, сообщили РИА Новости РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T21:37:00+03:00
2026-02-24T21:37:00+03:00
2026-02-24T21:37:00+03:00
происшествия
москва
россия
российский государственный гуманитарный университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_4d3db32adf3de158a2a0d1107b735fd3.jpg
https://ria.ru/20260224/sud-2076498932.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_ddd71cf665ec4438e1e6edea53f98f9a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, российский государственный гуманитарный университет
Происшествия, Москва, Россия, Российский государственный гуманитарный университет
Музыкант трагически погиб во время репетиции в РГГУ
РИА Новости: музыкант трагически погиб во время репетиции в РГГУ