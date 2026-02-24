Рейтинг@Mail.ru
Музыкант трагически погиб во время репетиции в РГГУ - РИА Новости, 24.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:37 24.02.2026
https://ria.ru/20260224/rggu-2076509686.html
Музыкант трагически погиб во время репетиции в РГГУ
Музыкант трагически погиб во время репетиции в РГГУ - РИА Новости, 24.02.2026
Музыкант трагически погиб во время репетиции в РГГУ
Приглашенный музыкант трагически погиб во время репетиции ансамбля Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) в Москве, сообщили РИА Новости РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T21:37:00+03:00
2026-02-24T21:37:00+03:00
происшествия
москва
россия
российский государственный гуманитарный университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_4d3db32adf3de158a2a0d1107b735fd3.jpg
https://ria.ru/20260224/sud-2076498932.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_ddd71cf665ec4438e1e6edea53f98f9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия, российский государственный гуманитарный университет
Происшествия, Москва, Россия, Российский государственный гуманитарный университет
Музыкант трагически погиб во время репетиции в РГГУ

РИА Новости: музыкант трагически погиб во время репетиции в РГГУ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Приглашенный музыкант трагически погиб во время репетиции ансамбля Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
"Двадцатого февраля во время репетиции музыкального ансамбля РГГУ произошел несчастный случай с приглашенным музыкантом Денисом П. (студент РГГУ, обучавшийся в университете до 2024 года). Сразу после происшествия была собрана рабочая группа, и в данный момент проводится расследование", - говорится в сообщении.
Уточняется, что университет в тот же день проинформировал Минобрнауки РФ о случившемся инциденте и провел предварительную проверку электрооборудования и электросети в помещении.
"Российский государственный гуманитарный университет выражает глубокие соболезнования родным, близким и друзьям трагически погибшего на территории вуза посетителя", - отметили в вузе.
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Суд в Ростове приговорил к 18 годам следившую за военными ВС России девушку
Вчера, 19:55
 
ПроисшествияМоскваРоссияРоссийский государственный гуманитарный университет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала