В Курской области мужчину осудили за контрабанду военной техники на Украину

Как установил суд, в 2019 году 54-летний Андрей Жуковский, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, незаконно продал соучастникам три парашютных стабилизирующих системы маркировки "СП-36 серии 2". Это неотъемлемая часть катапультного кресла военного самолета.