24.02.2026

В Курской области мужчину осудили за контрабанду военной техники на Украину
16:45 24.02.2026
В Курской области мужчину осудили за контрабанду военной техники на Украину
В Курской области мужчину осудили за контрабанду военной техники на Украину - РИА Новости, 24.02.2026
В Курской области мужчину осудили за контрабанду военной техники на Украину
Суджанский районный суд Курской области приговорил к трем годам и двумя месяцам колонии жителя Подмосковья, который продал три парашюта покупателям на Украине,... РИА Новости, 24.02.2026
В Курской области мужчину осудили за контрабанду военной техники на Украину

Житель Подмосковья получил срок за контрабанду военной техники на Украину

© РИА Новости
Суд - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
КУРСК, 24 фев — РИА Новости. Суджанский районный суд Курской области приговорил к трем годам и двумя месяцам колонии жителя Подмосковья, который продал три парашюта покупателям на Украине, сообщила в Telegram-канале объединенная пресс-служба судебной системы региона.
"Суджанский районный суд вынес приговор жителю Подмосковья за контрабанду комплектующих военной техники, которые он пытался вывезти на Украину", — говорится в публикации.
Как установил суд, в 2019 году 54-летний Андрей Жуковский, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, незаконно продал соучастникам три парашютных стабилизирующих системы маркировки "СП-36 серии 2". Это неотъемлемая часть катапультного кресла военного самолета.
Впоследствии таможенники обнаружили парашютные системы в багажном отделении автобуса, направлявшегося на Украину. Поскольку они относятся к оборудованию, которое может использоваться при создании военной техники, для их перевозки через границу требовалась лицензия. У Жуковского такой лицензии не было.
В результате его признали виновным и взяли под стражу в зале суда. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. Кроме того, суд конфисковал 45 тысяч рублей, которые Жуковский получил за продажу систем.
Вину подсудимый не признал.
Происшествия
 
 
