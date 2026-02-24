Молдавия пытается добиться обрушения экономики Приднестровья, считают в ПМР

ТИРАСПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Власти Молдавии пытаются добиться обрушения экономики Приднестровья и спровоцировать социальный взрыв, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости председатель комиссии по внешней политике и международным связям, депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов.

С 1 января 2024 года Кишинев отменил льготы, предоставленные приднестровским компаниям при уплате таможенного налога. В Приднестровье расценили это как экономическое давление и в ответ отменили льготный режим для молдавских фермеров, владеющих угодьями в Дубоссарском районе.

"Бюджет Приднестровья теряет десятки миллионов долларов, а это привело к трудностям не только в социальных выплатах, но и в самой работе заводов и фабрик. Часть из них вообще остановилась, что было целью кишиневских националистов: добиться обрушения экономики Приднестровья, а затем - социального взрыва в ПМР, сноса приднестровской власти с последующей капитуляцией республики на Днестре", - сказал Сафонов.

Депутат ПМР обратил внимание на то, что сейчас приднестровское правительство вынуждено принять непростое решение. По его словам, с марта этого года заработную плату бюджетникам будут выдавать не один, а два раза в месяц равными частями.

"Пенсии и различные пособия будут по-прежнему выплачиваться один раз в месяц и в полном объёме. Что же случилось? Вот уже несколько лет, как власти Молдовы начали облагать работу приднестровских предприятий различными налогами и сборами. Досталось и экспорту, и импорту. Трудности с выплатами зарплат бюджетникам в Приднестровье - прямое следствие действий кишиневских националистов и тех, кто стоит за их спиной", - отметил Сафонов.