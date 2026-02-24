Рейтинг@Mail.ru
Молдавия пытается добиться обрушения экономики Приднестровья, считают в ПМР - РИА Новости, 24.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:39 24.02.2026
https://ria.ru/20260224/pridnestrove-2076488175.html
Молдавия пытается добиться обрушения экономики Приднестровья, считают в ПМР
Молдавия пытается добиться обрушения экономики Приднестровья, считают в ПМР - РИА Новости, 24.02.2026
Молдавия пытается добиться обрушения экономики Приднестровья, считают в ПМР
Власти Молдавии пытаются добиться обрушения экономики Приднестровья и спровоцировать социальный взрыв, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости председатель... РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T18:39:00+03:00
2026-02-24T18:39:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/17/1590621511_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_d58c4bcf68c93526586122e2d6d9bb1d.jpg
https://ria.ru/20260223/krasnoselskiy-2076217342.html
https://ria.ru/20260223/pridnestrove-2076208854.html
молдавия
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/17/1590621511_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_336db122c5830c5e001c2bfc6dd71195.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, кишинев
В мире, Молдавия, Кишинев
Молдавия пытается добиться обрушения экономики Приднестровья, считают в ПМР

Сафонов: власти Молдавии пытаются добиться обрушения экономики Приднестровья

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаг Молдавии
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаг Молдавии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТИРАСПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Власти Молдавии пытаются добиться обрушения экономики Приднестровья и спровоцировать социальный взрыв, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости председатель комиссии по внешней политике и международным связям, депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов.
С 1 января 2024 года Кишинев отменил льготы, предоставленные приднестровским компаниям при уплате таможенного налога. В Приднестровье расценили это как экономическое давление и в ответ отменили льготный режим для молдавских фермеров, владеющих угодьями в Дубоссарском районе.
Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
ПМР готова предложить Молдавии проекты для сближения, заявил Красносельский
23 февраля, 14:24
"Бюджет Приднестровья теряет десятки миллионов долларов, а это привело к трудностям не только в социальных выплатах, но и в самой работе заводов и фабрик. Часть из них вообще остановилась, что было целью кишиневских националистов: добиться обрушения экономики Приднестровья, а затем - социального взрыва в ПМР, сноса приднестровской власти с последующей капитуляцией республики на Днестре", - сказал Сафонов.
Депутат ПМР обратил внимание на то, что сейчас приднестровское правительство вынуждено принять непростое решение. По его словам, с марта этого года заработную плату бюджетникам будут выдавать не один, а два раза в месяц равными частями.
"Пенсии и различные пособия будут по-прежнему выплачиваться один раз в месяц и в полном объёме. Что же случилось? Вот уже несколько лет, как власти Молдовы начали облагать работу приднестровских предприятий различными налогами и сборами. Досталось и экспорту, и импорту. Трудности с выплатами зарплат бюджетникам в Приднестровье - прямое следствие действий кишиневских националистов и тех, кто стоит за их спиной", - отметил Сафонов.
Молдавия с августа 2023 года не дает вывозить продукцию приднестровским заводам "Молдавизолит", "Электромаш" и "Потенциал", назвав произведенные на них товары стратегическими и заявив, что их экспорт якобы угрожает безопасности страны.
Президент Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Жители Приднестровья высоко оценивают миссию миротворцев, заявил глава ПМР
23 февраля, 13:03
 
В миреМолдавияКишинев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала