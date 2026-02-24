Рейтинг@Mail.ru
19:11 24.02.2026 (обновлено: 19:26 24.02.2026)
Посольство в Лондоне прокомментировало новые санкции Британии
Посольство в Лондоне прокомментировало новые санкции Британии
лондон, россия, транснефть, газпром, новатэк, санкции в отношении россии, в мире
Лондон, Россия, Транснефть, Газпром, Новатэк, Санкции в отношении России, В мире
Посольство в Лондоне прокомментировало новые санкции Британии

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЗдание российского посольства в Лондоне
Здание российского посольства в Лондоне. Архивное фото
ЛОНДОН, 24 фев - РИА Новости. Новые санкции Великобритании против российских энергетических компаний не только ведут к дестабилизации мировых энергетических рынков, но и вредят рядовым британцам и странам Глобального Юга, говорится в заявлении посольства РФ в Лондоне, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Ранее Британия ввела очередной пакет санкций против России. В него были включены компания "Транснефть", завод СПГ "Газпром СПГ Портовая", "дочка" "Новатэка" "Криогаз-Высоцк" и другие компании.
Британия вывела из-под санкций нефтепровод "Дружба"
Вчера, 19:17
"Удар направлен против трубопроводной инфраструктуры, атомной отрасли, СПГ-сектора и нефтетрейдеров. Отмечаем, что нападки на российские нефтегазовые компании ведут к дестабилизации мировых энергетических рынков, и в конечном счете бьют по местному бизнесу и кошелькам рядовых британцев. А тот факт, что под рестрикции попадают и многие структуры третьих стран, вредит энергобезопасности государств Глобального Юга", - говорится в комментарии посольства.
Как подчеркнули в дипмиссии, такая попытка торгово-экономического диктата не может привести к позитивному результату, в том числе и потому, что сама Британия уже давно не экономическая сверхдержава и не "мастерская мира".
"Мир вполне может обойтись и без услуг Лондона", - говорится в заявлении.
Прибалтика несет издержки из-за антироссийских санкций, считает аналитик
Вчера, 18:06
 
ЛондонРоссияТранснефтьГазпромНоватэкСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
