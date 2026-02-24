https://ria.ru/20260224/posolstvo-2076493700.html
Посольство в Лондоне прокомментировало новые санкции Британии
ЛОНДОН, 24 фев - РИА Новости. Новые санкции Великобритании против российских энергетических компаний не только ведут к дестабилизации мировых энергетических рынков, но и вредят рядовым британцам и странам Глобального Юга, говорится в заявлении посольства РФ в Лондоне, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Ранее Британия ввела очередной пакет санкций против России
. В него были включены компания "Транснефть
", завод СПГ "Газпром
СПГ Портовая", "дочка" "Новатэка
" "Криогаз-Высоцк" и другие компании.
"Удар направлен против трубопроводной инфраструктуры, атомной отрасли, СПГ-сектора и нефтетрейдеров. Отмечаем, что нападки на российские нефтегазовые компании ведут к дестабилизации мировых энергетических рынков, и в конечном счете бьют по местному бизнесу и кошелькам рядовых британцев. А тот факт, что под рестрикции попадают и многие структуры третьих стран, вредит энергобезопасности государств Глобального Юга", - говорится в комментарии посольства.
Как подчеркнули в дипмиссии, такая попытка торгово-экономического диктата не может привести к позитивному результату, в том числе и потому, что сама Британия уже давно не экономическая сверхдержава и не "мастерская мира".
"Мир вполне может обойтись и без услуг Лондона", - говорится в заявлении.