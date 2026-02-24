Посольство в Лондоне прокомментировало новые санкции Британии

ЛОНДОН, 24 фев - РИА Новости. Новые санкции Великобритании против российских энергетических компаний не только ведут к дестабилизации мировых энергетических рынков, но и вредят рядовым британцам и странам Глобального Юга, говорится в заявлении посольства РФ в Лондоне, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Ранее Британия ввела очередной пакет санкций против России . В него были включены компания " Транснефть ", завод СПГ " Газпром СПГ Портовая", "дочка" " Новатэка " "Криогаз-Высоцк" и другие компании.

"Удар направлен против трубопроводной инфраструктуры, атомной отрасли, СПГ-сектора и нефтетрейдеров. Отмечаем, что нападки на российские нефтегазовые компании ведут к дестабилизации мировых энергетических рынков, и в конечном счете бьют по местному бизнесу и кошелькам рядовых британцев. А тот факт, что под рестрикции попадают и многие структуры третьих стран, вредит энергобезопасности государств Глобального Юга", - говорится в комментарии посольства.

Как подчеркнули в дипмиссии, такая попытка торгово-экономического диктата не может привести к позитивному результату, в том числе и потому, что сама Британия уже давно не экономическая сверхдержава и не "мастерская мира".