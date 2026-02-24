Белый дом рассматривает новые торговые пошлины, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 24 фев — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа ищет новые способы введения пошлин после того, как Верховный суд на прошлой неделе заблокировал многие из уже введенных тарифов, пишет издание Politico.

"Новые тарифы могут распространиться на такие отрасли, как производство крупноформатных аккумуляторов, чугунных и железных фитингов, полимерных труб, промышленных химикатов, а также оборудования для электросетей и телекоммуникаций", — говорится в публикации.

Как уточняет газета, помимо новых секторов, команда Трампа может ускорить введение пошлин в других областях, включая полупроводники, фармацевтику, беспилотные летательные аппараты, промышленных роботов и поликремний, который используется в солнечных панелях.

По данным материала, новые тарифы введут на основании Раздела 232 Закона о расширении торговли 1962 года. Он наделяет главу государства более широкими полномочиями: вводить любые ограничения на импорт, включая квоты или пошлины, если выяснится, что такие операции угрожают национальной безопасности США.

В минувшую пятницу глава Белого дома поручил ввести десятипроцентные тарифы для всех стран мира. Новая мера вступит в силу 25 февраля и будет действовать 150 дней.

За несколько часов до этого Верховный суд США постановил, что закон, по которому Трамп вводил импортные пошлины, не наделяет его такими полномочиями: по Конституции ими обладает только конгресс. Сам же президент настаивал на том, что объявленный режим ЧС позволяет ему регулировать экономические операции, в том числе импорт.

Он назвал это решение позором, отметил, что у него есть запасной план, и пообещал сохранить все тарифы, связанные с национальной безопасностью.

Пошлины США

Трамп начал ужесточать торговую политику практически сразу после возвращения в Белый дом. Сначала он ввел пошлины в отношении Канады и Мексики из-за потока нелегалов в Штаты, а потом и против Китая за то, что Пекин якобы не препятствует поставкам фентанила в США.

В апреле политик установил взаимные тарифы на товары из более чем 200 стран и территорий. Базовая ставка составила десять процентов, но для нескольких десятков государств, с которыми у Штатов образовался большой торговый дефицит, она стала повышенной, что подтолкнуло их к переговорам с американской стороной.