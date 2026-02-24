https://ria.ru/20260224/pogoda-2076386675.html
Синоптик рассказала о небольшом морозе в первые дни марта
Синоптик рассказала о небольшом морозе в первые дни марта - РИА Новости, 24.02.2026
Синоптик рассказала о небольшом морозе в первые дни марта
Оттепель придет в Москву 1 марта, но надолго она не задержится, первая пятидневка весны завершится небольшим морозцем, сообщила главный специалист столичного... РИА Новости, 24.02.2026
Синоптик рассказала о небольшом морозе в первые дни марта
Позднякова: первая пятидневка весны в Москве завершится морозцем