13:26 24.02.2026
Синоптик рассказала о небольшом морозе в первые дни марта
Синоптик рассказала о небольшом морозе в первые дни марта
общество, москва, татьяна позднякова, погода
Общество, Москва, Татьяна Позднякова, Погода
Синоптик рассказала о небольшом морозе в первые дни марта

Позднякова: первая пятидневка весны в Москве завершится морозцем

Мужчина на одной из улиц в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Оттепель придет в Москву 1 марта, но надолго она не задержится, первая пятидневка весны завершится небольшим морозцем, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"С приходом календарной весны температура воздуха в Москве повысится, днем до слабой оттепели... Надолго оттепель не задержится, первая пятидневка весны в Москве завершится небольшим морозцем", - сообщила Позднякова в своем Telegram-канале.
Она также отметила, что температура воздуха в этом году будет значительно ниже, чем в 2025-м, когда оттепель началась с 1 марта и продлилась весь месяц.
Снег в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Синоптик рассказал о рекордных сугробах в Москве
Вчера, 13:11
 
