Порядка 25 тыс человек отметили 23 Февраля в парках Подмосковья

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Общеобластное мероприятие "Разрешите поздравить!" прошло в Подмосковье ко Дню защитника Отечества, его посетило около 25 тысяч человек, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Праздник объединил 87 парков региона. В программе были игра "Зарница", фотовыставка "На страже Отечества" и концерты патриотических песен. Также гости делали своими руками поздравительные открытки.

В парке "Городок" в Рузе для посетителей устроили концерт, мастер-класс по тактической медицине и игру-приключение "По следам Героев". Там же работала выставка военной техники, показывали военные фильмы, состоялся урок по метанию ножей, а казаки провели мастер-класс по рубке и фланкировке.

В парке Мира в Мытищах гости участвовали во взятии снежного городка, смотрели силовое шоу и делали открытки. На "Аллее активностей" можно было проверить свою меткость.

В Центральном парке Победы Долгопрудного прошла викторина "Слава защитникам". Гости могли поучаствовать в сюжетном квест-ориентировании. Кроме концерта, там представили цифровую выставку детских рисунков "На страже Отечества".

Центральный парк имени Воровского в Наро-Фоминске провел игровую программу на льду "По следам Отечества", концерт "Защитники Отечества" и викторину "Слава защитникам". Помимо этого, свое мастерство показали участники военно-патриотического клуба "Верейская застава".

В Центральном парке Реутова гости приняли участие в игре в лазертаг, а также посетили концерт и мастер-класс по росписи деревянных фигур. Работала зона полевой кухни, а все желающие могли присоединиться к акции "Письмо солдату".