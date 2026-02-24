Рейтинг@Mail.ru
Порядка 25 тыс человек отметили 23 Февраля в парках Подмосковья
Новости Подмосковья
 
17:15 24.02.2026
Порядка 25 тыс человек отметили 23 Февраля в парках Подмосковья
Порядка 25 тыс человек отметили 23 Февраля в парках Подмосковья
Общеобластное мероприятие "Разрешите поздравить!" прошло в Подмосковье ко Дню защитника Отечества, его посетило около 25 тысяч человек, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 24.02.2026
Порядка 25 тыс человек отметили 23 Февраля в парках Подмосковья

Около 25 тыс человек отметили День защитника Отечества в парках Подмосковья

Вечный огонь. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Общеобластное мероприятие "Разрешите поздравить!" прошло в Подмосковье ко Дню защитника Отечества, его посетило около 25 тысяч человек, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Праздник объединил 87 парков региона. В программе были игра "Зарница", фотовыставка "На страже Отечества" и концерты патриотических песен. Также гости делали своими руками поздравительные открытки.
В парке "Городок" в Рузе для посетителей устроили концерт, мастер-класс по тактической медицине и игру-приключение "По следам Героев". Там же работала выставка военной техники, показывали военные фильмы, состоялся урок по метанию ножей, а казаки провели мастер-класс по рубке и фланкировке.
В парке Мира в Мытищах гости участвовали во взятии снежного городка, смотрели силовое шоу и делали открытки. На "Аллее активностей" можно было проверить свою меткость.
В Центральном парке Победы Долгопрудного прошла викторина "Слава защитникам". Гости могли поучаствовать в сюжетном квест-ориентировании. Кроме концерта, там представили цифровую выставку детских рисунков "На страже Отечества".
Центральный парк имени Воровского в Наро-Фоминске провел игровую программу на льду "По следам Отечества", концерт "Защитники Отечества" и викторину "Слава защитникам". Помимо этого, свое мастерство показали участники военно-патриотического клуба "Верейская застава".
В Центральном парке Реутова гости приняли участие в игре в лазертаг, а также посетили концерт и мастер-класс по росписи деревянных фигур. Работала зона полевой кухни, а все желающие могли присоединиться к акции "Письмо солдату".
Мероприятия организованы при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области и автономной некоммерческой организации "Московская областная дирекция по развитию парков" (АНО "МосОблПарк").
