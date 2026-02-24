https://ria.ru/20260224/podmoskove-2076422832.html
Почти 380 километров береговых полос планируют расчистить в Подмосковье
Почти 380 километров береговых полос планируют расчистить в Подмосковье - РИА Новости, 24.02.2026
Почти 380 километров береговых полос планируют расчистить в Подмосковье
В Подмосковье в этом году планируют расчистить 376 километров береговых полос по программе "Вода России", данный показатель на 160 километров больше, чем в... РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T15:20:00+03:00
2026-02-24T15:20:00+03:00
2026-02-24T15:20:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
клязьма (река)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1c/1980559075_0:207:2908:1843_1920x0_80_0_0_1cc45a8782bc024ec0b84e79b0abb9d9.jpg
https://ria.ru/20260224/medrabotniki--2076421352.html
московская область (подмосковье)
клязьма (река)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1c/1980559075_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_618a1005c2a0b26d29a9e20de0e4fc42.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), клязьма (река)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Клязьма (река)
Почти 380 километров береговых полос планируют расчистить в Подмосковье
В Подмосковье расчистят 376 километров береговых полос в этом году
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. В Подмосковье в этом году планируют расчистить 376 километров береговых полос по программе "Вода России", данный показатель на 160 километров больше, чем в прошлом году, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
Так, в ведомстве разработан план мероприятий в рамках федеральной программы "Вода России". Планируется провести 178 акций по расчистке береговых полос, где примут участие 7860 человек.
При этом, как отметил министр экологии и природопользования региона Виталий Мосин, на самом деле работы по расчистке будут масштабнее.
"Дело в том, что расчистка береговых полос в нашем регионе проходит не только в рамках "Воды России". Так, в 2025 году в Подмосковье упреждающие работы по уборке мусора и поваленных деревьев были проведены 3651 раз, убрано 527 водных объектов. Поэтому итоговые показатели ожидаются намного выше", - отметил Мосин, его слова приводит пресс-служба.
Согласно плану мероприятий, расчистка береговых полос коснется как малых рек, озер, прудов, так и крупных водных объектов: Москвы-реки, Оки, Клязьмы, а также Можайского, Рузского, Истринского и Озернинского водохранилищ.