Почти 380 километров береговых полос планируют расчистить в Подмосковье
15:20 24.02.2026
https://ria.ru/20260224/podmoskove-2076422832.html
Почти 380 километров береговых полос планируют расчистить в Подмосковье
2026-02-24T15:20:00+03:00
2026-02-24T15:20:00+03:00
Подмосковье. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. В Подмосковье в этом году планируют расчистить 376 километров береговых полос по программе "Вода России", данный показатель на 160 километров больше, чем в прошлом году, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
Так, в ведомстве разработан план мероприятий в рамках федеральной программы "Вода России". Планируется провести 178 акций по расчистке береговых полос, где примут участие 7860 человек.
При этом, как отметил министр экологии и природопользования региона Виталий Мосин, на самом деле работы по расчистке будут масштабнее.
"Дело в том, что расчистка береговых полос в нашем регионе проходит не только в рамках "Воды России". Так, в 2025 году в Подмосковье упреждающие работы по уборке мусора и поваленных деревьев были проведены 3651 раз, убрано 527 водных объектов. Поэтому итоговые показатели ожидаются намного выше", - отметил Мосин, его слова приводит пресс-служба.
Согласно плану мероприятий, расчистка береговых полос коснется как малых рек, озер, прудов, так и крупных водных объектов: Москвы-реки, Оки, Клязьмы, а также Можайского, Рузского, Истринского и Озернинского водохранилищ.
