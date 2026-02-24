Почти 380 километров береговых полос планируют расчистить в Подмосковье

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. В Подмосковье в этом году планируют расчистить 376 километров береговых полос по программе "Вода России", данный показатель на 160 километров больше, чем в прошлом году, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Так, в ведомстве разработан план мероприятий в рамках федеральной программы "Вода России". Планируется провести 178 акций по расчистке береговых полос, где примут участие 7860 человек.

При этом, как отметил министр экологии и природопользования региона Виталий Мосин, на самом деле работы по расчистке будут масштабнее.

"Дело в том, что расчистка береговых полос в нашем регионе проходит не только в рамках "Воды России". Так, в 2025 году в Подмосковье упреждающие работы по уборке мусора и поваленных деревьев были проведены 3651 раз, убрано 527 водных объектов. Поэтому итоговые показатели ожидаются намного выше", - отметил Мосин, его слова приводит пресс-служба.