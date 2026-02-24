https://ria.ru/20260224/pichugin-2076367511.html
Выживший в Охотском море Пичугин имел судимость
Обвинение в судебном заседании заявило, что выживший после двух месяцев дрейфа в Охотском море Михаил Пичугин имел судимость, передает корреспондент РИА Новости РИА Новости, 24.02.2026
УЛАН-УДЭ, 24 фев - РИА Новости. Обвинение в судебном заседании заявило, что выживший после двух месяцев дрейфа в Охотском море Михаил Пичугин имел судимость, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Имеется копия приговора Октябрьского районного суда от 25 августа 2000 года. Пичугин Михаил Алексеевич наряду с другими лицами был осужден по пункту "б" части 9 статьи 158 (кража в особо крупном размере - ред.) и части 2 статьи 167 (умышленные уничтожение или повреждение имущества - ред.). По совокупности преступлений к 7 годам лишения свободы в ИК общего режима", - сказала прокурор.
Она отметила, что по постановлению Железнодорожного районного суда от 1 апреля 2003 года, Пичугин освобожден от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы условно на срок 3 года 4 месяца 27 дней (по приговору Октябрьского районного суда от 25 августа 2000 года). Судимость погашена.
Девятого августа 2024 года Пичугин, его брат и 15-летний сын брата выдвинулись в Охотское море
на лодке-катамаране "Байкат 470". Вскоре связь с ними пропала. Судно нашли рыбаки у берегов Камчатки
в октябре. Из троих выжил только 46-летний Пичугин. Тела погибших находились на катамаране. На Пичугина завели дело по статьям "Нарушение правил движения при эксплуатации судна" и "Использование заведомо подложного документа". Во вторник прошло третье заседание по делу. На первом Пичугин частично признал вину.