Выживший в Охотском море Пичугин имел судимость

© Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России В Республике Бурятия местному жителю предъявлено обвинение за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух человек

УЛАН-УДЭ, 24 фев - РИА Новости. Обвинение в судебном заседании заявило, что выживший после двух месяцев дрейфа в Охотском море Михаил Пичугин имел судимость, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Имеется копия приговора Октябрьского районного суда от 25 августа 2000 года. Пичугин Михаил Алексеевич наряду с другими лицами был осужден по пункту "б" части 9 статьи 158 (кража в особо крупном размере - ред.) и части 2 статьи 167 (умышленные уничтожение или повреждение имущества - ред.). По совокупности преступлений к 7 годам лишения свободы в ИК общего режима", - сказала прокурор.

Она отметила, что по постановлению Железнодорожного районного суда от 1 апреля 2003 года, Пичугин освобожден от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы условно на срок 3 года 4 месяца 27 дней (по приговору Октябрьского районного суда от 25 августа 2000 года). Судимость погашена.