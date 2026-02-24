Рейтинг@Mail.ru
Петросян потеряла свой багаж по прибытии в Россию
Фигурное катание
 
03:20 24.02.2026 (обновлено: 03:47 24.02.2026)
Петросян потеряла свой багаж по прибытии в Россию
Петросян потеряла свой багаж по прибытии в Россию
Багаж российской фигуристки Аделии Петросян потерялся по пути следования из Италии, сообщил РИА Новости представитель аэропорта Внуково. РИА Новости Спорт, 24.02.2026
2026
зимние олимпийские игры 2026, аделия петросян
Фигурное катание, Зимние Олимпийские игры 2026, Аделия Петросян
Петросян потеряла свой багаж по прибытии в Россию

Багаж фигуристки Аделии Петросян потерялся по пути следования из Италии

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Багаж российской фигуристки Аделии Петросян потерялся по пути следования из Италии, сообщил РИА Новости представитель аэропорта Внуково.
Зимние Олимпийские игры в Италии прошли с 6 по 22 февраля. В соревнованиях приняли участие 13 россиян, включая Петросян.
"Багаж не доставили в Москву. Это не проблема аэропорта. Возможно, его не загрузили еще в Милане", - сказал собеседник агентства.
"Да, у нас проблемы с багажом", - заявила Петросян журналистам.
19 февраля фигуристка заняла шестое место на Олимпийских играх, набрав по сумме двух выступлений 214,53 балла. Спортсменка в произвольном прокате недокрутила тулуп в четыре оборота - единственный прыжок ультра-си в ее программе - и упала при приземлении. После завершения соревнований она приняла участие в показательных выступлениях под песни колумбийской певицы Шакиры.
Фигурное катаниеЗимние Олимпийские игры 2026Аделия Петросян
 
