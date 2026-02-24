https://ria.ru/20260224/petrosyan-2076298708.html
Петросян потеряла свой багаж по прибытии в Россию
Багаж российской фигуристки Аделии Петросян потерялся по пути следования из Италии, сообщил РИА Новости представитель аэропорта Внуково. РИА Новости Спорт, 24.02.2026
фигурное катание
зимние олимпийские игры 2026
аделия петросян
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Багаж российской фигуристки Аделии Петросян потерялся по пути следования из Италии, сообщил РИА Новости представитель аэропорта Внуково.
Зимние Олимпийские игры в Италии прошли с 6 по 22 февраля. В соревнованиях приняли участие 13 россиян, включая Петросян.
"Багаж не доставили в Москву. Это не проблема аэропорта. Возможно, его не загрузили еще в Милане", - сказал собеседник агентства.
"Да, у нас проблемы с багажом", - заявила Петросян журналистам.
19 февраля фигуристка заняла шестое место на Олимпийских играх, набрав по сумме двух выступлений 214,53 балла. Спортсменка в произвольном прокате недокрутила тулуп в четыре оборота - единственный прыжок ультра-си в ее программе - и упала при приземлении. После завершения соревнований она приняла участие в показательных выступлениях под песни колумбийской певицы Шакиры.