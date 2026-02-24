Петросян потеряла свой багаж по прибытии в Россию

"Багаж не доставили в Москву. Это не проблема аэропорта. Возможно, его не загрузили еще в Милане", - сказал собеседник агентства.

19 февраля фигуристка заняла шестое место на Олимпийских играх, набрав по сумме двух выступлений 214,53 балла. Спортсменка в произвольном прокате недокрутила тулуп в четыре оборота - единственный прыжок ультра-си в ее программе - и упала при приземлении. После завершения соревнований она приняла участие в показательных выступлениях под песни колумбийской певицы Шакиры.