Петросян вернулась в Россию после выступления на Олимпиаде в Италии - РИА Новости Спорт, 24.02.2026
02:17 24.02.2026
Петросян вернулась в Россию после выступления на Олимпиаде в Италии
Петросян вернулась в Россию после выступления на Олимпиаде в Италии
© РИА Новости / РИА Новости
© РИА Новости / РИА Новости
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Российская фигуристка Аделия Петросян прилетела в Москву после выступления на зимних Олимпийских играх в Италии, передает корреспондент РИА Новости из аэропорта Внуково.
Самолет с Петросян на борту приземлился в Москве в ночь на вторник. Вместе с ней прилетел тренер Даниил Глейхенгауз.
Зимние Олимпийские игры проходили с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. В соревнованиях приняли участие 13 россиян, включая Петросян. Она заняла шестое место на Олимпийских играх. После завершения соревнований спортсменка приняла участие в показательных выступлениях на Играх в Италии.
Петросян 18 лет. Фигуристка является трехкратной чемпионкой России и трехкратной победительницей Финала Гран-при России.
Никита Филиппов - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
"Желал нашим больше наград": призер Олимпиады о россиянах в Италии
Фигурное катаниеЗимние Олимпийские игры 2026Аделия ПетросянДаниил Глейхенгауз
 
