12:36 24.02.2026 (обновлено: 12:46 24.02.2026)
В Кремле прокомментировали планы передать Киеву ядерное оружие
киев, франция, в мире, россия, украина, дмитрий песков, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
Киев, Франция, В мире, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийВид на Московский кремль
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Вид на Московский кремль. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал намерение Британии и Франции вооружить Украину ядерным оружием вопиющим нарушением норм и принципов соответствующих актов международного права.
Британия и Франция считают, что Украину нужно снабдить атомной или хотя бы грязной бомбой, заявила Служба внешней разведки РФ. По поступающей в СВР информации, Лондон и Париж готовятся вооружить Украину ядерным оружием.
"Это вопиющее совершенно нарушение всех норм и принципов соответствующих актов международного права", - сказал Песков журналистам. ​
КиевФранцияВ миреРоссияУкраинаДмитрий ПесковСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
