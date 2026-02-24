https://ria.ru/20260224/peskov-2076369936.html
В Кремле прокомментировали планы передать Киеву ядерное оружие
В Кремле прокомментировали планы передать Киеву ядерное оружие - РИА Новости, 24.02.2026
В Кремле прокомментировали планы передать Киеву ядерное оружие
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал намерение Британии и Франции вооружить Украину ядерным оружием вопиющим нарушением норм и принципов... РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T12:36:00+03:00
2026-02-24T12:36:00+03:00
2026-02-24T12:46:00+03:00
киев
франция
в мире
россия
украина
дмитрий песков
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2075043878_0:0:2997:1687_1920x0_80_0_0_629442aa6f6a66b8f0aedf8743450525.jpg
https://ria.ru/20260218/yadernoe-2074930031.html
киев
франция
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2075043878_266:0:2997:2048_1920x0_80_0_0_ce392a41d8a81843623240e801cbad06.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, франция, в мире, россия, украина, дмитрий песков, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
Киев, Франция, В мире, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
В Кремле прокомментировали планы передать Киеву ядерное оружие
Песков назвал планы дать Киеву ядерное оружие нарушением международного права