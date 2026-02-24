https://ria.ru/20260224/peskov-2076369847.html
Песков объяснил, почему СВО продолжается
Песков объяснил, почему СВО продолжается - РИА Новости, 24.02.2026
Песков объяснил, почему СВО продолжается
Цели специальной военной операции пока не достигнуты полностью, поэтому спецоперация продолжается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T12:36:00+03:00
2026-02-24T12:36:00+03:00
2026-02-24T12:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051621310_0:210:3071:1937_1920x0_80_0_0_672fb8516790aca5c028f64b5eab58d3.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051621310_279:0:3008:2047_1920x0_80_0_0_4f5c32d9ab82f0bc278aa9c75b61dfe7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Дмитрий Песков
Песков объяснил, почему СВО продолжается
Песков: цели СВО пока не достигнуты полностью, поэтому спецоперация продолжается