Рейтинг@Mail.ru
Зампостпреда России при ООН рассказала о переговорах по урегулированию - РИА Новости, 24.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:08 24.02.2026
https://ria.ru/20260224/peregovory-2076506717.html
Зампостпреда России при ООН рассказала о переговорах по урегулированию
Зампостпреда России при ООН рассказала о переговорах по урегулированию - РИА Новости, 24.02.2026
Зампостпреда России при ООН рассказала о переговорах по урегулированию
Зампостпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева заявила о реальном окне возможностей по урегулированию на Украине, отметила, что участники трехсторонних переговоров... РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T21:08:00+03:00
2026-02-24T21:08:00+03:00
в мире
россия
украина
анна евстигнеева
оон
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2074996542_0:55:3444:1992_1920x0_80_0_0_7cc1fcad80704a8f65b92ce10cf4038e.jpg
https://ria.ru/20260224/peregovorschiki-2076506545.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2074996542_352:0:3083:2048_1920x0_80_0_0_932929abf486d8b9edb3e5c42a741e25.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, анна евстигнеева, оон, мирный план сша по украине
В мире, Россия, Украина, Анна Евстигнеева, ООН, Мирный план США по Украине
Зампостпреда России при ООН рассказала о переговорах по урегулированию

Евстигнеева о переговорах РФ и Украины: делегации работают в непростых условиях

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкУчастники трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве
Участники трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Участники трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ООН, 24 фев – РИА Новости. Зампостпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева заявила о реальном окне возможностей по урегулированию на Украине, отметила, что участники трехсторонних переговоров работают в "непростых условиях, осознавая историческую ответственность за результат".
Последние переговоры между Россией, США и Украиной прошли в Женеве 17-18 февраля. Российскую делегацию на переговорах возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. По итогам второго дня переговоров он отметил, что дискуссии "были тяжелыми, но деловыми". Мединский также анонсировал новую встречу в ближайшее время.
"Сегодня, когда открылось реальное окно возможностей для политического урегулирования украинского кризиса, мы должны прежде всего говорить не о декларациях, а о дипломатии. В настоящее время ведутся трехсторонние переговоры Россия-Украина-США. Контакты проходят в Абу-Даби и Женеве. Делегации работают в непростых условиях, осознавая историческую ответственность за результат. Это момент, требующий тишины, взвешенности и уважения к переговорному процессу", – сказала Евстигнеева с трибуны ГА ООН.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Переговорщики США продолжают работу с Россией и Украиной, заявил Брюс
Вчера, 21:05
 
В миреРоссияУкраинаАнна ЕвстигнееваООНМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала