Зампостпреда России при ООН рассказала о переговорах по урегулированию

ООН, 24 фев – РИА Новости. Зампостпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева заявила о реальном окне возможностей по урегулированию на Украине, отметила, что участники трехсторонних переговоров работают в "непростых условиях, осознавая историческую ответственность за результат".
Последние переговоры между Россией, США и Украиной прошли в Женеве 17-18 февраля. Российскую делегацию на переговорах возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. По итогам второго дня переговоров он отметил, что дискуссии "были тяжелыми, но деловыми". Мединский также анонсировал новую встречу в ближайшее время.
"Сегодня, когда открылось реальное окно возможностей для политического урегулирования украинского кризиса, мы должны прежде всего говорить не о декларациях, а о дипломатии. В настоящее время ведутся трехсторонние переговоры Россия-Украина-США. Контакты проходят в Абу-Даби и Женеве. Делегации работают в непростых условиях, осознавая историческую ответственность за результат. Это момент, требующий тишины, взвешенности и уважения к переговорному процессу", – сказала Евстигнеева с трибуны ГА ООН.