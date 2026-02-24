Зампостпреда России при ООН рассказала о переговорах по урегулированию

ООН, 24 фев – РИА Новости. Зампостпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева заявила о реальном окне возможностей по урегулированию на Украине, отметила, что участники трехсторонних переговоров работают в "непростых условиях, осознавая историческую ответственность за результат".