Кремль не прокомментировал сообщения о переговорах России и США
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о якобы переговорах РФ и США в Женеве о контроле на ядерными вооружениями. РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T12:40:00+03:00
2026-02-24T12:40:00+03:00
2026-02-24T13:29:00+03:00
Песков не стал комментировать сообщения о переговорах РФ и США в Женеве