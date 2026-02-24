В Кремле ответили на вопрос о дате и месте переговоров по Украине

"Мы действительно надеемся, что эта работа будет продолжена. Вместе с тем и по месту, и по срокам следующего раунда мы будем вас дополнительно информировать после того, как между сторонами будет достигнуто соответствующее понимание", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, когда состоится новый раунд переговоров.