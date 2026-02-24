Рейтинг@Mail.ru
В Кремле ответили на вопрос о дате и месте переговоров по Украине
12:45 24.02.2026
В Кремле ответили на вопрос о дате и месте переговоров по Украине
В Кремле ответили на вопрос о дате и месте переговоров по Украине
Кремль надеется на продолжение переговорного процесса по Украине, по месту и срокам нового раунда будет информировать при достижении понимания между сторонами,... РИА Новости, 24.02.2026
В Кремле ответили на вопрос о дате и месте переговоров по Украине

Песков: Кремль проинформирует о дате и месте переговоров, когда будет понимание

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Кремль надеется на продолжение переговорного процесса по Украине, по месту и срокам нового раунда будет информировать при достижении понимания между сторонами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы действительно надеемся, что эта работа будет продолжена. Вместе с тем и по месту, и по срокам следующего раунда мы будем вас дополнительно информировать после того, как между сторонами будет достигнуто соответствующее понимание", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, когда состоится новый раунд переговоров.
Переговоры России, США и Украины прошли в Женеве 17-18 февраля. Российскую делегацию возглавил помощник президента России Владимир Мединский. По итогам второго дня он заявил, что дискуссии были тяжелыми, но деловыми, и анонсировал новую встречу в ближайшее время.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Путин сделал Трампу предложение, от которого тот не может отказаться
23 февраля, 08:00
 
