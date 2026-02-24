https://ria.ru/20260224/peregovory-2076372930.html
В Кремле ответили на вопрос о дате и месте переговоров по Украине
В Кремле ответили на вопрос о дате и месте переговоров по Украине
Кремль надеется на продолжение переговорного процесса по Украине, по месту и срокам нового раунда будет информировать при достижении понимания между сторонами,... РИА Новости, 24.02.2026
Песков: Кремль проинформирует о дате и месте переговоров, когда будет понимание