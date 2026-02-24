https://ria.ru/20260224/peregovorschiki-2076506545.html
Переговорщики США продолжают работу с Россией и Украиной, заявил Брюс
Переговорщики США продолжают работу с Россией и Украиной, заявил Брюс - РИА Новости, 24.02.2026
Переговорщики США продолжают работу с Россией и Украиной, заявил Брюс
Переговорщики США по Украине работают со сторонами конфликта над урегулированием нерешенных вопросов и достижением соглашения в кратчайшие сроки, сообщила... РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T21:05:00+03:00
2026-02-24T21:05:00+03:00
2026-02-24T21:05:00+03:00
в мире
сша
украина
россия
оон
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072411946_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_221ae4f9a486bd14729b2f4b4349de6b.jpg
https://ria.ru/20260224/g7-2076486188.html
https://ria.ru/20260224/ukraina-2076374705.html
сша
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072411946_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_367b536f6e325a62df596b624a7103d2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, россия, оон, мирный план сша по украине
В мире, США, Украина, Россия, ООН, Мирный план США по Украине
Переговорщики США продолжают работу с Россией и Украиной, заявил Брюс
Брюс: американские переговорщики по Украине работают со сторонами конфликта