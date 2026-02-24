Рейтинг@Mail.ru
Переговорщики США продолжают работу с Россией и Украиной, заявил Брюс - РИА Новости, 24.02.2026
21:05 24.02.2026
Переговорщики США продолжают работу с Россией и Украиной, заявил Брюс
Переговорщики США продолжают работу с Россией и Украиной, заявил Брюс - РИА Новости, 24.02.2026
Переговорщики США продолжают работу с Россией и Украиной, заявил Брюс
Переговорщики США по Украине работают со сторонами конфликта над урегулированием нерешенных вопросов и достижением соглашения в кратчайшие сроки, сообщила... РИА Новости, 24.02.2026
в мире, сша, украина, россия, оон, мирный план сша по украине
В мире, США, Украина, Россия, ООН, Мирный план США по Украине
Переговорщики США продолжают работу с Россией и Украиной, заявил Брюс

Брюс: американские переговорщики по Украине работают со сторонами конфликта

© AP Photo / Julio CortezФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
ООН, 24 фев – РИА Новости. Переговорщики США по Украине работают со сторонами конфликта над урегулированием нерешенных вопросов и достижением соглашения в кратчайшие сроки, сообщила зампостпреда США в ООН Тэмми Брюс.
"Наши самоотверженные переговорщики прекрасно понимают реалии на местах, продолжая работать со сторонами над достижением соглашения о взаимопонимании по нерешенным вопросам в кратчайшие возможные сроки", - сказала Брюс в ходе заседания ГА ООН.
Флаги стран — участниц объединения Большая семерка - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Страны G7 выразили поддержку усилиям США по урегулированию на Украине
Вчера, 18:30
При этом она отметила, что США считают, что сделка по Украине ближе, чем когда-либо с начала конфликта.
"Пусть это будет последняя годовщина продолжающейся войны", - подчеркнула дипломат США.
Переговоры между Россией, США и Украиной прошли в Женеве 17-18 февраля. Российскую делегацию на переговорах возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. По итогам второго дня переговоров он отметил, что дискуссии "были тяжелыми, но деловыми". Мединский также анонсировал новую встречу в ближайшее время.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Песков рассказал о надежде на урегулирование конфликта на Украине
Вчера, 12:50
 
