В Совфеде рассказали об условиях назначения страховой пенсии

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Условия назначения страховой пенсии по старости для работающих и неработающих пенсионеров одинаковые, пенсия обеих категорий граждан также индексируется, рассказала РИА Новости сенатор, экс-глава отделения Соцфонда по Псковской области Наталья Мельникова.

"Для работающих и неработающих пенсионеров условия назначения страховой пенсии по старости одинаковые", - сказала Мельникова.

Сенатор отметила, что ежегодно пенсионерам производится индексация страховых пенсий, а с 2025 года индексация возобновлена и работающим пенсионерам. Она напомнила, что последняя индексация произошла 1 января 2026 года.