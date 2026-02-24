"Медали вешать не надо": Журова сделала предупреждение перед Паралимпиадой

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова заявила РИА Новости, что не стоит раньше времени возлагать надежды на победы российских паралимпийцев во всех дисциплинах на Играх в Италии, а потом критиковать их в случае отсутствия побед.
В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет (IPC) полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России (ПКР). Шесть россиян выступят на Паралимпиаде с флагом и гимном. Игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо пройдут с 6 по 15 марта.
"Возлагать надежды, что ребята возьмут все 18 медалей, а затем говорить, что у нас нет паралимпийского спорта, не очень правильно. Хотя я часто слышу такое про олимпийский спорт: "Поехали 13 человек и взяли одну медаль". А как вы хотели? Если нас всегда было около 200. Конечно, на 13 человек - одна медаль. Если бы еще поехали лидеры и взяли только одну награду, был бы вопрос. А так не было ни одного лидера", - сказала Журова.
"Даже допустив Никиту Филиппова, они, наверное, думали, что в этом непонятном для России спорте он ничего не добьется. Мы также знаем, почему не было медалей в фигурном катании. Поэтому не хотелось бы, чтобы на паралимпийцев сейчас навешали медалей, а потом обвинили. Самое главное - не делать этого", - добавила она.