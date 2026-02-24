"Медали вешать не надо": Журова сделала предупреждение перед Паралимпиадой

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова заявила РИА Новости, что не стоит раньше времени возлагать надежды на победы российских паралимпийцев во всех дисциплинах на Играх в Италии, а потом критиковать их в случае отсутствия побед.