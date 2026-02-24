Рейтинг@Mail.ru
"Даже сегодня". Орбан резко высказался о Зеленском - РИА Новости, 24.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:09 24.02.2026 (обновлено: 16:12 24.02.2026)
https://ria.ru/20260224/orban-2076436316.html
"Даже сегодня". Орбан резко высказался о Зеленском
"Даже сегодня". Орбан резко высказался о Зеленском - РИА Новости, 24.02.2026
"Даже сегодня". Орбан резко высказался о Зеленском
Владимир Зеленский угрозами пытается оказать давление на Венгрию, заявил премьер страны Виктор Орбан в соцсети X."Венгрия с самого начала выступала за мир. И... РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T16:09:00+03:00
2026-02-24T16:12:00+03:00
венгрия
украина
в мире
виктор орбан
владимир зеленский
евросоюз
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/16/2076066258_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_43830e2a91f3f9cbf5bec91537dfd17d.jpg
https://ria.ru/20260223/orban-2076275027.html
https://ria.ru/20260224/zelenskiy-2076342454.html
венгрия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/16/2076066258_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_a3d1b1b3d932c22ca8111d63ac493e20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
венгрия, украина, в мире, виктор орбан, владимир зеленский, евросоюз, мирный план сша по украине
Венгрия, Украина, В мире, Виктор Орбан, Владимир Зеленский, Евросоюз, Мирный план США по Украине
"Даже сегодня". Орбан резко высказался о Зеленском

Орбан обвинил Зеленского в оказании давления на Венгрию

© Getty Images / Pier Marco TaccaПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© Getty Images / Pier Marco Tacca
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский угрозами пытается оказать давление на Венгрию, заявил премьер страны Виктор Орбан в соцсети X.

"Венгрия с самого начала выступала за мир. И все же даже сегодня, в годовщину (начала конфликта на Украине. — Прим.ред.), президент Зеленский угрожает и оказывает давление на Венгрию, потому что мы отказываемся быть втянутыми в войну, отказываемся отправлять деньги Украине и не хотим отказываться от доступной российской энергии", — написал он.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
"Втянуть в войну". Орбан выступил с жестким обвинением в адрес Киева
23 февраля, 21:52
Орбан также обвинил венгерскую оппозицию в поддержке Зеленского и предательстве интересов венгерского народа.
Ранее в понедельник Венгрия заблокировала очередной пакет антироссийских санкций и кредит ЕС на 90 миллиардов евро Украине.
Причиной стала остановка Киевом транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба". В пятницу Украина в очередной раз без объяснения причин перенесла срок возобновления поставок, которые ожидались в субботу, на вторник. Сийярто отмечал, что киевский режим перекрыл подачу топлива по надуманным политическим причинам, поскольку технических оснований для этого нет.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
На Западе сделали резкое заявление о Зеленском после выпада в адрес Путина
Вчера, 10:50
 
ВенгрияУкраинаВ миреВиктор ОрбанВладимир ЗеленскийЕвросоюзМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала