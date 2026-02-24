Рейтинг@Mail.ru
Украина устроила Венгрии нефтяную блокаду, заявил Орбан - РИА Новости, 24.02.2026
12:06 24.02.2026
Украина устроила Венгрии нефтяную блокаду, заявил Орбан
Украина устроила Венгрии нефтяную блокаду с целью сменить правительство, но Будапешт ее прорвет, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. РИА Новости, 24.02.2026
в мире, венгрия, украина, киев, виктор орбан, петер сийярто, россия
В мире, Венгрия, Украина, Киев, Виктор Орбан, Петер Сийярто, Россия
© AP Photo / Denes ErdosВиктор Орбан
© AP Photo / Denes Erdos
Виктор Орбан. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 24 фев - РИА Новости. Украина устроила Венгрии нефтяную блокаду с целью сменить правительство, но Будапешт ее прорвет, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
"Украинцы точно знают, что и зачем делают. Они хотят, чтобы в Венгрии за недели до выборов был дефицит топлива и цены на бензин в 1000 форинтов. Они делают это для свержения нашего правительства и замены на благоприятного Киеву наместника... Мы не будем помогать украинской нефтяной блокаде, а прорвем ее. В этом могут быть уверены и в Брюсселе, и в Киеве", - написал Орбан в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Венгрия 18 февраля остановила поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из РФ. По словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.
* запрещена в РФ как экстремистская
В миреВенгрияУкраинаКиевВиктор ОрбанПетер СийяртоРоссия
 
 
Обсуждения
Заголовок открываемого материала